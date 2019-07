Boateng alla Fiorentina, scelta di cuore per Melissa Satta: il Sassuolo vuole inserire anche Lirola

L'era di Rocco Commisso alla Fiorentina si apre con il colpo Kevin-Prince Boateng. Il ds Daniele Pradè ha, infatti, raggiunto l'accordo economico con il centrocampista offensivo del Sassuolo, reduce da un anno in prestito al Barcellona, come riporta la Gazzetta dello Sport. L'Eintracht Francoforte era intereressato al giocatore, ma a prevalere è stato il desiderio dell'ex Milan di rimettere in piedi il suo matrimonio con la show girl Melissa Satta e quindi di non allontanarsi dall'Italia.

La trattativa è sulla base di due anni di contratto più un'opzione sul terzo a favore del club viola. Il Sassuolo, proprietario del cartellino del giocatore, valuta congrua la valutazione di tre milioni di euro, ma l'ufficialità potrebbe slittare.

Kevin-Prince BoatengGetty Images

Il motivo? Nell'incontro che si è tenuto in occasione del calendario della Serie A, i dirigenti emiliani avrebbero manifestato la volontà di inserire Pol Lirola nell'affare: in questo caso c'è ancora distanza tra le parti, dato che i neroverdi chiedono circa 16 milioni per lo spagnolo, quattro in più rispetto a quanto offerto dalla Viola.