Boban alza la voce: "Non sapevo fossimo in Corea del Nord! Hanno scelto Rangnick a dicembre"

Non è passato nemmeno un giorno dall'ufficialità del licenziamento di Zvonimir Boban da parte del Milan, ed ecco la sua reazione dalle pagine de Il Giornale.

" Non sapevo fossimo in Corea del Nord. La mia intervista è legalmente ineccepibile, arrivata dopo tante domande di chiarimenti interni puntualmente ignorati "

Uno dei punti di scontro maggiori tra Boban e il resto della dirigenza è stato sicuramente il fatto di aver ingaggiato un nuovo manager, Ralf Rangnick, senza il suo assenso.

" A dicembre hanno chiuso con Rangnick. Posso augurargli tutto il bene possibile, ma me lo devono dire, merito di essere informato dell’iniziativa. "

Scaroni: "Seguirò il Milan da casa"

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, non sarà oggi a San Siro per la partita dei rossoneri con il Genoa, in programma, come tutti gli eventi calcistici, a porte chiuse. Lo annuncia al telefono con l'ANSA, e spiega: "come club stiamo applicando e applicheremo tutte le disposizioni delle autorità con il massimo rigore e attenzione. Per la partita di oggi abbiamo ristretto al massimo gli accessi. Anche io seguirò la partita da casa, così come tutti i nostri tifosi".

"A proposito del momento societario che sta vivendo il club rossonero, Scaroni ha aggiunto: "Gli interessi del Milan devono sempre stare al di sopra delle individualità. Sono a fianco del nostro amministratore delegato Ivan Gazidis, siamo tutti determinati nell'indirizzare il club nella direzione giusta, quella della crescita e della competitività". "A Pioli e alla squadra rivolgo un caloroso in bocca al lupo per la partita di oggi - ha concluso il presidente del Milan - e resto ottimista in vista degli impegni rimanenti della stagione 2019-2020".