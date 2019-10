Boban: "Il nostro sogno è avere risultati domani, Elliott ha una strategia diversa"

" Il nostro sogno è di avere risultati domani. Elliott ha una strategia diversa, una visione differente… Credo che si possa trovare il modo per essere contenti entrambi "

Il Chief Football Officer del Milan, Zvonimir Boban, parla al Financial Times e rivela particolari piuttosto significativi riguardo la società rossonera. L’obiettivo dichiarato dal management di Elliott, tuttavia, continua a essere il medesimo di un anno fa: vincere partite in campo, aumentare i ricavi, fare aumentare il valore del club e rivenderlo per un sano ritorno sull’investimento. Questione di strategia dunque, anche se le vedute sembrano differenti. Maldini e Boban - osserva ancora il quotidiano finanziario - hanno anche dovuto accettare l’editto di Elliott secondo cui il Milan deve evitare di ingaggiare campioni affermati e acquisire giovani giocatori con un valore di rivendita di trasferimento più elevato. Maldini, sempre al Financial Times, ha spiegato:

" Nessuna squadra giovane, con tutti i giocatori giovani, ha vinto la Champions League o lo Scudetto. Questo è un dato di fatto "

Insomma, bisogna avere pazienza e fiducia, anche se rispetto alla vecchia gestione - quando a guidare l’area tecnica rossonera c’era Leonardo - le linee guida sembrano essere in parte cambiate, come dimostra la campagna acquisti della scorsa estate fatta di investimenti in giovani di prospettiva. Elliott ritiene che il valore di un club così famoso come il Milan garantirà sempre un mercato sano di potenziali acquirenti. Chi conosce i piani dell’hedge fund, sottolinea infine il Financial Times, sostiene che i vertici di Elliott sono ancora convinti di poter far aumentare il valore del club per poterlo poi rivendere per oltre un miliardo. Business, business e ancora business, ma i tifosi del Diavolo, costretti allo stato attuale a soffrire per le prestazioni della squadra di Marco Giampaolo, cosa ne pensano?