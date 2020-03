Boban-Milan, adesso è finita: ufficiale la risoluzione contrattuale. Confermato Pioli

" AC Milan conferma di aver comunicato al Signor Zvonimir Boban la risoluzione del contratto con effetto immediato per il ruolo di Chief Football Officer del Club. Il Club ringrazia Zvonimir per il suo operato in questi 9 mesi e gli augura il meglio per il futuro professionale. [Il comunicato] "

La notizia era ormai nell'aria, considerando la visita di Gazidis alla squadra nell'allenamento di rifinitura alla vigilia di Milan-Genoa. Dopo gli ultimi dissidi interni, Zvonimir Boban ha lasciato il club dove aveva ricoperto il ruolo di Chief Football Officer negli ultimi 9 mesi.

Visione diverse per il futuro: ecco il perché dell'addio a Boban

Con la presenza di Gazidis, fortemente considerato dal fondo Elliott, Boban ha deciso di salutare il Milan dopo gli ultimi screzi. Troppa differenza nelle visioni per la prossima stagione e per la programmazione del futuro. Per il manager ex Arsenal serve una figura forte che possa fare da tramite, in solitaria, tra la squadra e la dirigenza, ecco il perché del possibile arrivo di Ralf Rangnick (anche se il tedesco non ha ancora confermato l'accordo). Con Rangnick in versione sia allenatore che direttore tecnico/sportivo, si è venuto a creare un affollamento dello staff dirigenziale vista la presenza di Boban e Maldini. In più, Boban non ha mai considerato Rangnick l'uomo giusto per il Milan, oltre a non aver visto di buon occhio il fatto che la società abbia cominciato una negoziazione con il tedesco senza aver sentito il proprio parere e quello di Maldini. Boban va via dopo solo 9 mesi, anche se nel suo personalissimo palmarès c'è l'orgoglio di aver convinto Zlatan Ibrahimovic a tornare a vestire la maglia dei rossoneri durante il mercato invernale. Un ottimo acquisto guardando i numeri.

" Ringraziamo Zvone per il suo operato in questi 9 mesi e gli auguriamo il meglio per le sue prossime sfide professionali. Ora, dobbiamo concentrarci sulle prossime sfide. Stefano Pioli e il suo staff stanno facendo un ottimo lavoro, migliorando costantemente il rendimento della squadra, e godranno del nostro massimo sostegno, in un contesto così difficile per l'intero Paese. [Ivan Gazidis] "

Maldini per ora resta, confermato Stefano Pioli

Non c'è stata la diaspora annunciata però. Perché, almeno per il momento, Paolo Maldini resta nel club con il ruolo di Direttore tecnico, anche se questa figura verrà completamente rivista al termine della stagione sportiva. Soprattutto nel caso dell'arrivo di Rangnick. Inevitabile anche la conferma di Stefano Pioli, proprio perché il Milan non si può permettere un nuovo cambio di allenatore in corsa, dopo quello già avvenuto con Marco Gampaolo. Il tutto, considerando che Pioli sta svolgendo un lavoro discreto con il Milan che può puntare ad un piazzamento in Europa League.