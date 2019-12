Finalmente il Bologna ritrova la vittoria in casa. Era dal 27 ottobre che la banda di Mihajlovic non vinceva al Dall'Ara, in quell'occasione contro la Sampdoria per 2-1. Stesso risultato anche oggi contro l'Atalanta, al termine di un match combattuto dal primo minuto, ma dove gli emiliani escono vincitori meritatamente.

Tre punti fondamentali per i rossoblu che si rilanciano in classifica. Ma oltre ai punti c'è la bella prestazione dei padroni di casa, bravi a passare in vantaggio nel primo tempo e a raddoppiare nella ripresa, per poi tenere nell'assedio finale ospite.

Passo indietro invece della Dea che, dopo i fasti di Champions, esce sconfitta da Bologna. Partita strana della squadra di Gasperini, che produce tante palle gol ma concretizza poco. Le assenze pesano, soprattutto in attacco per i bergamaschi, che quindi subiscono questo brusco stop dopo due vittorie di fila in campionato. La Dea quindi rimane a 28 punti, con Roma e Lazio che possono fuggire.

Tabellino

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Medel (dal 63' Svanberg), Poli; Orsolini (dal 90' Mbaye), Dzemaili, Sansone; Palacio (dal 79' Santander). All: Mihajlovic.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne (dal 64' Hateboer), De Roon, Freuler (dal 53' Barrow), Gosens; Malinovskyi, Pasalic; Muriel (dall'82' Colley). All: Gasperini.

GOL: Palacio (B), Poli (B), Malinovskyi (A),

AMMONITI: Pasalic (A), Orsolini (B), Sansone (B), Palacio (B),

ESPULSI: Danilo (B),

ARBITRO: Massa

La cronaca in 10 momenti chiave

06' MALINOVSKYI VICINO AL VANTAGGIO: Atalanta vicinissima al gol in contropiede ma il tiro a botta sicura di Malinovskyi da centro area finisce sul fondo.

09' SKORUPSKI SALVA: Ancora ci prova Malinovskyi in contropiede, ma il portiere è bravissimo a respingere coi pugni.

12' BOLOGNA AVANTI: Grande azione di Orsolini che penetra centralmente e tira in porta, clamorosamente prende il palo ma Palacio è lesto e ribadisce in rete.

38' INCREDIBILE ERRORE DI PASALIC: Malinovskyi mette un cioccolatino per Pasalic che solo nell'area piccola colpisce al volo ma la mette alta sopra la traversa.

45' GOLLINI PARA IN TUFFO SU GOLLINI: Altra giocata spettacolare di Palacio che dal limite la mette nell'angolino basso, il portiere ci arriva con la punta delle dita.

52' RADDOPPIO BOLOGNA: Cross di Tomiyasu per l'inserimento di Poli che di testa anticipa Palomino e la mette dentro.

58' MALINOVSKYI ACCORCIA LE DISTANZE: Imbucata di Barrow per l'attaccante che penetra bene centralmente e si ritrova davanti al portiere e non sbaglia.

66' DANILO SALVA TUTTO: Ancora non bene la difesa alta del Bologna con Barrow che scappa via e davanti al portiere prova il pallonetto, Skorupski saltato ma Danilo sulla linea salva.

78' BARROW SPARA ALTO: Malinovskyi tira da fuori, respinta centrale di Skoupski, sulla ribattuta arriva Barrow che non trova la porta da posizione favorevole.

85' SBAGLIA ANCORA BARROW: Malinovskyi su punizione mette in mezzo, Skorupski respinge in mezzo e Barrow si avventa sul pallone ma la mette ancora alta.

89' GRAN COLPO DI TESTA DI DJIMSITI: Bel cross di Gosens per il difensore che di testa stacca benissimo ma la mette sul fondo di un nulla.

MVP

Rodrigo PALACIO : Eterno. Da quanto corre sembra un ragazzo di vent'anni. Macina kilometri per quasi tutta la gara, svaria su tutto il fronte offensivo. Trova il gol e va vicino al raddoppio in moltissime altre occasioni. Esce sfinito tra gli applausi.

Promosso

Ruslan MALINOVSKYI: Prosegue il suo grande momento di forma. Anche oggi è uno dei migliori della Dea, con il gol trovato e altre giocate fondamentali per la squadra. Nel finale è quello che crede maggiormente nel pareggio.

Bocciato

Mario PASALIC: Oggi male. Non riesce mai a rendersi utile in fase offensiva. Nel primo tempo sbaglia anche un gol assurdo, era più facile metterla dentro.