Bologna-Atalanta: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Medel, Poli; Orsolini, Dzemaili, Sansone, Palacio. All. Mihajlovic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Dijks, Krejci, Soriano

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Pasalic; Gomez, Muriel. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ilicic, D. Zapata

Statistiche Opta

Il Bologna ha perso tutte le ultime sette sfide di Serie A contro l'Atalanta, record negativo contro una singola avversaria per i rossoblù nella competizione al pari della striscia in corso con la Juventus.

L'Atalanta ha vinto quattro delle ultime cinque partite di Serie A in casa del Bologna (1P), tante quante in tutte le precedenti 43 (11N, 28P).

Il Bologna ha sia segnato che subito gol in tutte le ultime nove partite di campionato, solo una volta in Serie A i rossoblù hanno infilato una striscia più lunga: 10 nel 1954.

Il Bologna ha raccolto solo nove punti nelle ultime 12 giornate di campionato: in questo lasso temporale solo tre squadre hanno fatto peggio (Brescia, Genoa e SPAL).

Nell’era dei tre punti a vittoria solo una squadra ha segnato più gol dell’Atalanta (37) nelle prime 15 partite di una singola stagione in Serie A: la Juventus 2017/18 (41 gol).

L’Atalanta è la formazione che ha recuperato più punti da situazione di svantaggio in questo campionato (11): frutto di ben tre vittorie e due pareggi nelle otto gare totali in cui la Dea è andata sotto nel punteggio.

Sfida tra una delle due squadre (l’Atalanta nove, al pari della Lazio) che ha segnato più gol nel quarto d’ora finale di gara e quella che in percentuale ha realizzato più reti in quell’intervallo (il Bologna, sette su 22, il 32% del suo totale).

Nicola Sansone del Bologna, a segno nelle ultime due giornate, ha segnato cinque gol nel mese di dicembre in Serie A: uno dei suoi tre mesi più prolifici, al pari di marzo e aprile (cinque reti in entrambi).

Il Bologna è l’unica squadra di Serie A contro cui Simon Kjaer ha realizzato più di un gol: due reti agli emiliani (sulle cinque totali realizzate nel massimo campionato), l’ultima delle quali al Dall’Ara nel novembre 2009.

Luis Muriel non aveva mai realizzato nove reti in un girone d’andata di Serie A: è a un solo gol dalla doppia cifra di reti, raggiunta nel massimo campionato solo in due altre stagioni (11 centri nel 2016/17 con la Sampdoria e 11 con l’Udinese nel 2012/13).