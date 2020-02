Mattia Bani è ufficialmente la bestia nera del Brescia nella lista dei protagonisti che non ti aspetti. Già perchè il difensore centrale classe ’93 ha segnato alle Rondinelle in Serie B con la maglia della Pro Vercelli, ha lasciato il suo sigillo nella gara di andata al Rigamonti (primo gol in A) e ha completato la pazza rimonta dei rossoblù al Dall’Ara all’ultimo respiro. Un tap-in che rilancia il Bologna nella caccia all'Europa. La squadra del guerriero Sinisa Mihajlovic, reduce dalla terapia antivirale ad inizio settimana ma stoicamente in panchina per guidare i suoi, è a -1 dal Cagliari. Prima del gol-partita, le firme di Torregrossa, su rigore, e di Orsolini, che esce vincente dalla sfida in chiave Euro 2020 con Tonali. Il Brescia non vince dallo scorso 15 dicembre, non c’è luce fuori dal tunnel per Corini.

Il tabellino

BOLOGNA-BRESCIA 2-1 (primo tempo 1-1)

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye (dall’81’ Santander), Danilo, Bani, Denswil; Poli, Schouten; Orsolini (dal 71’ Skov Olsen), Soriano, Sansone (dal 10’ Barrow); Palacio. All. Mihajlovic

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena (dal 60’ Martella); Romulo (dal 72’ Ndoj); Ayé (dal 77’ Donnarumma), Torregrossa. All. Corini

Arbitro: Daniele Doveri (Volterra)

Gol: 35 Torregrossa (R), 43’ Orsolini, 89’ Bani

Assist: Mbaye, Palacio

Ammoniti: Mbaye, Danilo, Poli (Bo), Torregrossa, Romulo (Br)



La cronaca in 5 momenti chiave

29’ SUPER JORONEN - Grandissima uscita bassa del portiere finlandese che sventa un clamoroso pericolo creato dal Bologna con Palacio lanciato a rete tutto solo

35’ VANTAGGIO DEL BRESCIA - Tonali pesca Dessena all'interno dell'area di rigore, Mbaye frana addosso al centrocampista, nettamente in ritardo. Doveri indica il dischetto. Ospiti avanti dopo mezz'ora in affanno. Torregrossa non fallisce dagli undici metri spiazzando Skorupski, quarto gol in campionato per l'attaccante di Corini

43’ PAREGGIO DEL BOLOGNA - Che gol di Orsolini! 6 reti per l'attaccante rossoblù in campionato! Mbaye si riscatta pescando l'azzurro all'interno dell'area di rigore: controllo, girata di altissima qualità che beffa Joronen in marcatura e sorprende Joronen sul secondo palo: 1-1

45+ 3’ PALACIO, CHE ERRORE - Azione strepitosa del Bologna che orchestra Orsolini! Il capocannoniere dei rossoblù serve Poli che a sua volta vede l'ex Inter tutto solo davanti alla porta: l'attaccante sbaglia a porta spalancata!

89’ VANTAGGIO DEL BOLOGNA - Scivolata vincente di Bani che batte Joronen sul cross di Barrow con deviazione di Palacio. Rossoblù in rimonta come all'andata

Orsolini segna l'1-1 contro il BresciaGetty Images

Mvp

MATTIA BANI – L’eroe del Dall’Ara grazie alla zampata in zona Cesarini. E’ il suo quarto gol in campionato. E’ lui l’uomo in più di Sinina

L’angolo del Fantacalcio

Promosso. Riccardo ORSOLINI 7 - Una splendida vetrina per Euro 2020. L'attaccante di Ascoli Piceno è sempre al centro della manovra rossoblù: Mateju è in perenne difficoltà sulle sue sgroppate, Chancellor viene "scherzato" sulla girata dell'1-1 che è l'emblema delle qualità di Riccardo: potenza e fantasia. Cala un po' nella ripresa. A partire da marzo 2019, è il terzo attaccante più giovane ad aver preso parte attiva ad almeno 19 gol, dopo Mbappé e Rashford. Tanta roba

Bocciato. Sandro TONALI 5,5 - Sottotono rispetto al suo standard abituale anche per un evidente calo fisico. Sacrosanto: dall'inizio del campionato il classe 2000 ha saltato solo una partita per diffida. Al Dall'Ara è incastrato nella morsa di Schouten e Poli e non riesce quasi mai a uscirne. Quasi, perchè l'assist per Dessena in occasione del rigore per il Brescia porta la sua firma

Il momento social del match

Anche il Dall’Ara ricorda la leggenda dei Lakers scomparsa domenica scorsa...