Bologna-Brescia: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Denswil; Poli, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic

Squalificati: Tomiyasu

Indisponibili: Medel, Krejci, Dijks

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Donnarumma, Torregrossa. All. Corini

Squalificati: Balotelli

Indisponibili: nessuno

Statistiche Opta

In 39 precedenti di Serie A tra Bologna e Brescia, gli emiliani hanno ottenuto il doppio dei successi dei lombardi (20 v 10), sono invece nove i pareggi.

Un solo pareggio in terra emiliana tra Bologna e Brescia in Serie A, quello della prima sfida nel 1930 – da lì in poi 13 successi rossoblù contro cinque biancazzurri.

Nei cinque maggiori campionati europei in corso, solo il Tolosa (17) subisce gol da più partite consecutive del Bologna (16); l’ultima volta che gli emiliani hanno incassato gol in almeno 17 gare di fila in un singolo campionato di Serie A risale al 1960.

Il Bologna ha sempre trovato la via del gol negli ultimi 17 match di campionato al Dall’Ara (35 reti), i rossoblù non segnano in almeno 18 gare casalinghe consecutive dal 1975.

Nella Serie A in corso solo il Lecce (69%) ha guadagnato in percentuale più punti in trasferta rispetto al Brescia (67%); i lombardi hanno infatti raccolto 10 dei loro 15 punti totali fuori casa.

Da una parte il Bologna ha guadagnato ben 10 punti con reti segnate nell’ultimo quarto d’ora di gioco, meno solo della Lazio (14) in questa Serie A, dall’altra il Brescia è l’unica che non ha ancora raccolto alcun punto con gol negli ultimi 15 minuti.

Il Bologna è la squadra che ha beneficiato di più autoreti nei cinque maggiori campionati europei in corso (quattro).

A partire dall’inizio del campionato 2017/18, Riccardo Orsolini ha segnato 13 gol e fornito nove assist, mettendo lo zampino così a un totale di 22 reti: solo Federico Chiesa è più giovane dell’attaccante del Bologna tra coloro che contano più di 20 partecipazioni nel periodo in Serie A.

Musa Barrow è uno dei soli due giocatori nati dopo l’1/1/1998 (insieme a Dejan Kulusevski) a vantare già almeno cinque gol e almeno cinque assist in Serie A.

L’unica doppietta di Alfredo Donnarumma in Serie A è stata messa a segno nella sfida d’andata contro il Bologna. Dopo aver realizzato quattro reti nelle prime cinque partite, l’attaccante classe ’90 del Brescia è rimasto a secco di gol in tutti gli ultimi 13 match.