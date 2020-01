Bologna, è fatta in attacco per Barrow: all'Atalanta, 13 milioni più 6 di bonus

La notizia era nell'area da qualche ore, adesso si prepara a ottenere i crismi dell'ufficialità: Musa Barrow passa al Bologna dall'Atalanta per una cifra pari a 13 milioni più altri 6 di bonus. La trattativa si è dunque separata da quella riguardante il difensore brasiliano - sempre dell'Atalanta - Roger Ibañez, per il quale il club felsineo continuerà comunque a lavorare. L'attaccante gambiano (4 gol in campionato e altrettanti in Europa League con gli orobici) sottoscrive un contratto da 4 anni: un arrivo "obbligato", là davanti, alla corte di Sinisa Mihajlovic, dopo il trasferimento di Mattia Destro al Genoa.