Bologna-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

Indisponibili: Dijks, Krejci, Dzemaili, Santander

Squalificati:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Boateng. All. Iachini

Indisponibili: Ribery

Squalificati:

Statistiche Opta

L'ultimo successo del Bologna contro la Fiorentina in Serie A risale al febbraio 2013: da allora sette successi viola e tre pareggi.

La Fiorentina è imbattuta da cinque partite di Serie A al Dall'Ara contro il Bologna (3V, 2N): non registra una striscia più lunga senza sconfitta in casa dei rossoblù dagli anni '70.

Il Bologna ha vinto le ultime due gare di campionato, non infila tre successi di fila in Serie A dallo scorso marzo.

Il Bologna ha segnato in tutte le ultime 11 partite di campionato, non trova il gol in almeno 12 match consecutivi di Serie A dall’aprile 2002 (16).

Da inizio novembre 2019 la Fiorentina è la squadra che ha raccolto meno punti in Serie A: due (2N, 5P).

Il Bologna è la squadra che ha segnato più reti su sviluppi di calcio da fermo (26) nell’anno solare 2019 in Serie A.

Il Bologna è una delle due formazioni, insieme alla Roma, ad aver realizzato più gol da corner (sei entrambi) in questo campionato, subito dietro troviamo la Fiorentina (cinque).

La Fiorentina sarà la nona squadra allenata da Giuseppe Iachini in Serie A: nell'era dei tre punti a vittoria solo Alberto Malesani (11) ha guidato più formazioni nella competizione.

Le ultime quattro reti di Rodrigo Palacio in campionato sono tutte arrivate al Dall’Ara: l’attaccante argentino infatti ha segnato quattro gol nelle ultime sei partite casalinghe, dopo che era sempre rimasto a secco nei primi 31 match interni con la maglia del Bologna in Serie A.

Il Bologna è la squadra contro cui il giocatore della Fiorentina Kevin-Prince Boateng ha preso parte attiva a più gol in Serie A (cinque: due reti e tre assist) – incluso un gol nella sua sfida più recente contro i rossoblù, nell’ottobre 2018.