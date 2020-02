Il Genoa fa ancora festa, il Bologna si ferma sul più bello. I sogni di gloria della banda Mihajlovic, che con un altro successo si sarebbe riportata momentaneamente in zona Europa, sono rinviati: a far festa al Dall'Ara, con un 3-0 che ha del clamoroso, sono i liguri, a segno nel primo tempo con Soumaoro e Sanabria e nel finale, su rigore, con Criscito. Ma è decisiva anche l'espulsione comminata da Massa dopo 34 minuti nei confronti di Schouten: un giallo che improvvisamente diventa rosso dopo il check VAR e che, inevitabilmente, condiziona in maniera inesorabile la gara del Bologna. Per il Genoa, invece, è la seconda gioia in 7 giorni dopo mesi di sofferenze continue. La strada per la salvezza è ancora in salita, anche perché pure il Lecce si è messo a macinare punti; la fiducia, dopo tanto tempo e un mercato di vecchie volpi, è però tornata.

Il tabellino

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani (61' Dominguez), Danilo, Denswil; Schouten, Poli; Orsolini (61' Skov Olsen), Svanberg (79' Juwara), Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen (46' Goldaniga), Behrami, Radovanovic (75' Juwara), Sturaro, Criscito; Pandev (13' Pinamonti), Sanabria. All. Nicola

Arbitro: Davide Massa di Imperia

Gol: 28' Soumaoro, 44' Sanabria, 90' rig. Criscito

Assist: Masiello (G, 0-1)

Ammoniti: Ankersen, Goldaniga, Sturaro, Denswil, Soumaoro, Dominguez, Cassata

Note: espulsi al 34' Schouten e all'89' Denswil

La cronaca in 7 momenti chiave

24' – Angolo di Sturaro, girata al volo sul primo palo di Sanabria e grande intervento di Skorupski, che respinge proprio sulla linea.

28' – GOL DEL GENOA. Masiello viene pescato in area in posizione regolare, incrocia col sinistro e trova la deviazione vincente da pochi passi di Soumaoro. 0-1.

Adama Soumaroro - Bologna-Genoa - Serie A 2019/2020 - Imago pub only in ITAxAUTxGERxSUIImago

34' – Espulso Schouten. Massa inizialmente ammonisce l'olandese, reo di un brutto fallo su Behrami, poi va a rivedere l'azione al replay e torna in campo col cartellino rosso in mano. Bologna in 10.

41' – Criscito trova libero Sturaro al limite, destro e gran salvataggio in angolo di Skorupski. Genoa vicinissimo allo 0-2.

44' – GOL DEL GENOA. Azione personale di Sanabria, che parte dalla propria metà campo, supera tutti palla al piede e incrocia col destro vincendo la resistenza di Skorupski: il polacco tocca, ma la palla entra in rete. 0-2.

89' – Espulso anche Denswil, che interviene male in area su Sturaro e regala un rigore al Genoa. Bologna in 9.

90' – GOL DEL GENOA. Dal dischetto Criscito non sbaglia, spiazzando Skorupski e firmando la rete dello 0-3.

MVP

Soumaoro. Ottimo contro il Cagliari, ottimo anche oggi. In difesa non sbaglia praticamente nulla e, oltre a questo, si prende il lusso di firmare il preziosissimo gol del vantaggio.

Fantacalcio

Promosso – Sanabria. Uno dei grandi protagonisti del colpaccio del Genoa. Stupenda la rete che, in pratica, mette il sigillo sul match. E poi avvia pure l'azione del tris.

Bocciato – Schouten. Giocherebbe pure una buonissima prima mezz'ora, se non fosse per l'intervento fuori tempo su Behrami che costringe il Bologna all'inferiorità numerica. Scriteriato.