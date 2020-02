Bologna-Genoa: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Schouten, Poli; Orsolini, Svanberg, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Indisponibili: Sansone, Santander, Dijks, Krejci, Soriano

Squalificati: -

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Radovanovic, Behrami, Sturaro, Criscito; Pinamonti, Sanabria. All. Nicola

Indisponibili: Schone, Ghiglione, Lerager.

Squalificati: -

Statistiche Opta

Il Genoa non riesce a segnare più di un gol contro il Bologna da gennaio 2013: da allora per i liguri quattro reti in 12 sfide contro gli emiliani in Serie A.

Il Bologna ha perso solo quattro delle 44 partite casalinghe di Serie A contro il Genoa (22V, 18N): 9% di sconfitte interne, la percentuale più bassa tra le avversarie affrontate almeno 30 volte nella competizione.

Il Bologna conta 33 punti dopo 23 partite: nelle uniche due occasioni, nell’era dei tre punti a vittoria, in cui ha guadagnato 33 o più punti a questo punto della stagione (1996/97 e 2001/02), ha terminato il campionato al settimo posto.

Il Bologna ha sia segnato che subito gol in tutte le ultime 10 partite casalinghe di Serie A: è già la striscia più lunga per la squadra emiliana nel massimo campionato.

Il Genoa è rimasto imbattuto nelle ultime tre partite di Serie A (1V, 2N), dopo aver perso quattro delle precedenti cinque: non arriva ad almeno quattro gare di fila senza sconfitte in un singolo campionato da marzo 2019.

Il Genoa è una delle uniche quattro squadre dei Top-5 campionati europei 2019/20 a non aver ancora vinto in trasferta (con Tolosa, Leganés e Maiorca): i liguri non rimanevano senza successi nelle prime 12 gare esterne stagionali dal 1992/93, quando vinsero la 13ª.

Nessuna squadra ha segnato meno del Genoa su sviluppo di corner in questo campionato (uno), mentre il Bologna è la squadra che ha segnato di più su questa situazione di gioco (otto).

Il Genoa ha utilizzato ben 33 giocatori in questa stagione: quella ligure è la squadra che ne conta di più nei maggiori cinque campionati europei.

Il giocatore del Bologna, Riccardo Orsolini, ha segnato nelle ultime due presenze di Serie A: non è mai arrivato a tre gare di fila in gol nel massimo campionato.

Le prime 90 presenze in Serie A di Rodrigo Palacio sono arrivate con la maglia del Genoa, segnando 35 gol – sono quattro le sue reti contro i liguri nel massimo campionato, solo uno con la maglia che veste attualmente, quella del Bologna.