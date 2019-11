Bologna-Inter: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic.

Indisponibili: Tomiyasu, Destro, Dijks

Squalificati:

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Biraghi; Lautaro, Lukaku. All. Conte.

Indisponibili: D'Ambrosio, Sanchez

Squalificati:

Statistiche Opta

Il Bologna ha vinto l'ultimo incontro di Serie A contro l'Inter (1-0 a febbraio), non ottiene due successi di fila con i nerazzurri nella competizione dal 1999.

Il Bologna non vince in campionato contro l'Inter al Dall'Ara dal febbraio 2002: da allora 10 successi nerazzurri e tre pareggi.

Solo la Juventus (74) ha battuto più volte il Bologna rispetto all’Inter (69) in Serie A: per i nerazzurri completano il bilancio 35 pareggi e 40 sconfitte.

Da inizio marzo, il Bologna ha vinto nove incontri casalinghi in Serie A (solo la Juventus vanta così tanti successi interni in questo periodo); tuttavia nelle tre più recenti ha registrato appena un successo (1N, 1P).

L’Inter ha vinto otto delle prime 10 partite di campionato: i nerazzurri non hanno mai fatto meglio nella storia della Serie A a girone unico.

Contando tutte le competizioni, l’Inter ha realizzato almeno un gol in tutte le prime 13 partite stagionali: record per i nerazzurri nella loro storia.

L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha un passato da giocatore nerazzurro: per lui 25 presenze e cinque reti con la maglia dell’Inter in Serie A.

Rodrigo Palacio - 39 reti in 140 incontri di Serie A con la maglia dell’Inter - è andato in rete in tutte le ultime due gare interne del Bologna; l’ultima volta che l’attaccante del Bologna ha segnato in tre incontri casalinghi di fila in Serie A è stata nel novembre 2012, con la maglia nerazzurra.

L’esterno del Bologna Nicola Sansone ha segnato quattro gol contro l’Inter in Serie A: la squadra nerazzurra è la sua vittima preferita nel massimo campionato.

L’esterno dell’Inter Antonio Candreva ha segnato tre gol e fornito tre assist contro il Bologna in Serie A: ai rossoblù anche la sua prima rete nel massimo campionato, arrivata nel febbraio 2010 con la maglia della Juventus.