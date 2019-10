Una partita assurda, un match pieno di emozioni e colpi di scena consegna a Bologna e Lazio un punto a testa. I padroni di casa, guidati da mister Sinisa Mihajlovic, cominciano meglio e passano con merito in vantaggio per due volte: sia Krejci che Palacio gioiscono ma vengono puntualmente raggiunti dalla doppietta di Immobile. Nel secondo tempo, la spinta del tecnico dei felsinei vale il 3-2 di Svanberg su punizione, annullato per fuorigioco attivo di Danilo. Lucas Leiva si fa espellere ingenuamente, Medel si sacrifica e rimedia un rosso su Correa (Orsato prende un abbaglio e viene corretto dalla VAR), ma lo stesso Correa, dopo il fallo di Palacio su Acerbi, ha la possibilità di siglare il 2-3 su rigore: il Tucu centra la traversa per un 2-2 finale sostanziamente giusto.

Il tabellino

Bologna-Lazio 2-2

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Krejci; Medel, Poli; Orsolini (82’ Skov Olsen), Svanberg (72’ Schouten), Sansone (86’ Santander); Palacio. All. Mihajlovic

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe (61’ Bastos), Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic (80’ Jony); Correa, Immobile (61’ Parolo). All. Inzaghi

Arbitro: Daniele Orsato della Sezione di Schio

Gol: 21’ Krejci (B), 23’ e 39’ Immobile (L), 31’ Palacio (B)

Assist: Orsolini, Lulic, Luis Alberto

Ammoniti: Luiz Felipe, Krejci, Danilo, Sansone, Bani, Lulic, Palacio

Espulsi: al 60’ Lucas Leiva (L) per doppia ammonizione, al 70’ Medel (B) per aver negato un’evidente opportunità di segnare una rete

Note – Recupero 1’ + 5’; all’88’ Correa fallisce un calcio di rigore

Sinisa Mihajlovic in Bologna-Lazio - Serie A 2019-2020Imago

La cronaca in 11 momenti chiave

21’ – Orsolini salta Lulic, crossa in mezzo dalla destra e pesca Krejci che, indisturbato, mette dentro di testa.

23’ – Immobile riceve da Lulic e sorprende Skorupski sul primo palo.

31’ – Svanberg colpisce il palo e sulla respinta Palacio si fa trovare pronto con un tap-in vincente.

39’ – Strakosha dice di no a Sansone ed evita un gol fatto.

39’ – Su assist di Luis Alberto, Immobile si conferma letale per il 2-2, complice una deviazione di Danilo.

52’ – Svanberg con una punizione al veleno supera Strakosha, ma la rete viene annullata per un fuorigioco attivo di Danilo.

60’ – Lucas Leiva, già ammonito, rimedia il secondo giallo per un’entrata sconsiderata e lascia la Lazio a 10.

70’ – Medel si appende a Correa e viene espulso per aver evitato un’evidente opportunità di segnare una rete. Orsato estrae il giallo ma viene corretto dalla VAR.

87’ – Saltano gli schemi e Palacio commette un fallo da rigore per fallo su Acerbi.

88’ – Correa calcia sulla traversa il rigore del possibile 2-3.

92’ – Skov Olsen si divora il 3-2 di testa solo davanti a Strakosha.

Il momento social

Tutti uniti per Sinisa Mihajlovic

MVP

Ciro Immobile – Letale, segna una doppietta da bomber di razza e tiene a galla la Lazio nel momento più difficile. Finalizzatore. Ottava rete in stagione, settima in campionato.

Fantacalcio

Promosso

Ladislav Krejci – Era finito nel dimenticatoio, ma ritrova titolarità e gol. Ossigeno per lui che non digerisce il ruolo di comparsa. Sempre nel vivo delle azioni.

Bocciato

Joaquin Correa – Ha il merito di causare l’espulsione di Medel, ma sbaglia un gol facile davanti a Skorupski e fallisce soprattutto il rigore del possibile 2-3. In Siviglia-Leicester aveva fallito il suo primo penalty, il secondo lo scaraventa sulla traversa: zero su due. Non doveva calciarlo lui.