Bologna-Lazio: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Mbaye; Poli, Medel; Orsolini, Palacio, Sansone; Santander. All. Mihajlovic

Indisponibili: Dijks.

Squalificati: Soriano.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

Indisponibili: -

Squalificati: -

Statistiche Opta

L'ultima sconfitta della Lazio contro il Bologna in Serie A risale al marzo 2012: da allora sei pareggi e altrettanti successi biancocelesti.

Il Bologna non ha trovato il gol in cinque delle ultime sette partite interne di Serie A contro la Lazio (solo tre gol per i rossoblù nel parziale): nelle precedenti cinque i rossoblù avevano realizzato 11 reti (una media di 2.2 a incontro).

Dopo una serie di 10 trasferte da imbattuta in Emilia Romagna (8V, 2N), la Lazio ha perso nelle due più recenti, entrambe contro la SPAL.

Il Bologna, dopo aver eguagliato la propria miglior partenza nell’era dei tre punti a vittoria (sette punti nelle prime tre giornate), ha ottenuto un solo punto nelle successive tre partite di Serie A.

Il Bologna ha perso l’ultima gara interna di campionato, proprio contro l’altra squadra della Capitale, dopo una serie di otto successi interni consecutivi.

La Lazio ha mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime sei partite di campionato, tanti clean sheet quanti nelle precedenti 15 partite di Serie A per i biancocelesti.

Il Bologna è la squadra che ha subito più gol di testa in questo campionato (quattro), ma dall’altra parte la Lazio è una delle cinque squadre di Serie A a non aver ancora realizzato una rete con questo fondamentale.

Lazio e Bologna sono due delle sei squadre di questo campionato ad aver segnato tutti i gol dall’interno dell’area di rigore.

L’ultimo gol di Mattia Destro in Serie A è arrivato nel maggio 2019 proprio contro la Lazio: l’attaccante del Bologna ha già segnato cinque gol ai biancocelesti nel massimo campionato.

Il primo gol di Senad Lulic in Serie A è arrivato proprio contro il Bologna, nell’ottobre 2011: la squadra rossoblù è la sua vittima preferita nel massimo campionato (quattro reti).