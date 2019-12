Il Milan domina per un'ora, soffre nel finale ma torna da Bologna con 3 punti pesanti: al Dall'Ara Romagnoli e compagni battono 3-2 la squadra di Mihajlovic (regolarmente in panchina) e bissano il successo di sette giorni fa a Parma centrando 2 successi di fila per la seconda volta in stagione (i precedenti erano stati contro Brescia e Verona alla 2a e alla 3a giornata ai tempi di Giampaolo). Buonissima la partita della squadra di Pioli che domina per un'ora poi, complice un certo rilassamento nel finale, si difende con i denti e respinge gli assalti degli emiliani. Per i rossoneri Theo Hernandez è croce e delizia: firma il suo quarto gol stagionale, poi però firma un'autorete e provoca il rigore del 2-3 che riapre tutto. Ma Pioli può sorridere: questo Milan è in crescita.

Il tabellino

Bologna-Milan 2-3

Bologna (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Dzemaili (64' Santander), Schouten (46' Svanberg), Poli; Skov Olsen (78' Orsolini), Palacio, Sansone. All.: Mihajlovic.

Milan: (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer (70' Biglia), Bonaventura (79' Paquetà); Suso, Piatel, Calhanoglu (85' Castillejo). All.: Pioli.

Arbitro: Daniele Chiffi di Padova.

Gol: 15' rig. Piatek (M), 32' Hernandez (M), 40' aut. Hernandez (M), 46' Bonaventura (M), 84' rig. Sansone (B).

Assist: Suso (M, 0-2).

Ammoniti: Bani, Tomiyasu, Palacio (B), Bennacer, Romagnoli (M).

Note - Recupero 0'+5'.