Bologna-Milan: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Dzemaili, Poli; Orsolini, Svanberg, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

Squalificati: Medel

Indisponibili: Dijks, Dzemaili, Soriano, Krejci

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu. All. Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Duarte

Statistiche OPTA

Il Milan ha perso solo una delle ultime 19 sfide di Serie A contro il Bologna (13V, 5N), 0-1 nel gennaio 2016 con Roberto Donadoni sulla panchina rossoblù e Sinisa Mihajlovic su quella rossonera.

Il Bologna non vince in casa contro il Milan in Serie A dal marzo 2002: da allora nove successi rossoneri e quattro pareggi.

Il Bologna ha sia segnato che subito gol in tutte le ultime otto partite di campionato, solo una volta in Serie A i rossoblù hanno infilato una striscia più lunga: 10 nel 1954.

Il Milan arriva dal successo contro il Parma, solo una volta in questo campionato ha infilato due successi di fila: tra agosto e settembre contro Brescia e Verona, quando mantenne in entrambi i casi la porta inviolata.

11 delle ultime 12 vittorie del Milan in Serie A sono arrivate con un solo gol di scarto, incluse tutte le cinque di questo campionato.

Il Milan ha raccolto 17 punti in questo campionato, nell’era dei tre punti a vittoria, dal 1994/95, nessuna squadra con così pochi punti dopo 14 gare di Serie A è mai arrivata nelle prime quattro posizioni a fine stagione.

Il Bologna ha perso ben 10 punti da situazione di vantaggio, record negativo nella Serie A in corso; in tutto lo scorso campionato i rossoblù ne persero 13.

Il Bologna è la squadra che ha guadagnato più punti con i propri gol realizzati negli ultimi 15 minuti di gioco in questa Serie A (nove).

Nicola Sansone, in gol contro il Napoli nel match più recente, non trova la rete in due gare consecutive di Serie A da novembre 2015; l’attaccante del Bologna ha segnato già tre reti contro il Milan nella massima serie, solo contro l’Inter ha fatto meglio (quattro).

Tutte le tre reti di Theo Hernández in Serie A sono state messe a segno in trasferta nel secondo tempo. L’ultimo difensore del Milan a segnare di più in un singolo campionato è stato Kakha Kaladze nel 2001/02 (quattro).