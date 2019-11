Incredibile finale nel derby emiliano tra Bologna e Parma, valido per la 13ma giornata di Serie A. Un punto che va strettissimo al Parma per come è arrivato, un pareggio che fa tantissimo morale per la squadra rossoblu.

Entrambe le compagini giocano un buon match. La banda di D'Aversa parte meglio e passa in vantaggio grazie ad un immenso Kulusevski, ormai un campione bello e fatto. Ma la squadra di Mihajlovic (che oggi non è in panchina) sale di tono e pareggia i conti con Palacio.

Nella ripresa è il Bologna a spingere con continuità, ma il Parma torna avanti in contropiede grazie a Iacoponi, servito in avanti sempre da Kulusevksi. La squadra di casa attacca a testa bassa ma sembra tutto girare a favore degli ospiti. Al 94' però Dzemaili in mischia trova il gol insperato del pareggio.

Dopo tre sconfitte di fila il Bologna torna a fare punti. Un punto che fa tantissimo morale per la squadra rossoblu, che oggi gioca bene soprattutto sulle fasce. Le tante assenze penalizzano i padroni di casa, che nel finale faticano a rispondere al gol del vantaggio del Parma. Ma grazie a Dzemaili arriva un ottimo pareggio.

Un peccato per la squadra di D'Aversa che, nonostante le varie assenza soprattutto in avanti, tiene campo perfettamente e riparte grazie a Sprocati, Kulusevski e il falso nove Kucka. Tutto bene fino al 94', poi il pareggio. In fin dei conti il Bologna non ruba nulla, certo è che la vittoria avrebbe veramente lanciato il Parma nelle alte sfere della classifica, invece sale solo a quota 18 in classifica.

Tabellino

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye (dal 77' Skov Olsen), Tomiyasu (dall'84' Paz), Denswil, Krejci; Medel, Dzemaili; Orsolini, Svanberg (dal 65' Poli), Sansone; Palacio.

PARMA (4-4-2): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Dermaku, Gagliolo; Darmian, Kucka, Scozzarella (dal 59' Brugman), Barillà (dal 74' Grassi); Kulusevski, Sprocati (dall'85' Laurini)

GOL: Kulusevski (P), Palacio (B), Iacoponi (P), Dzemaili (B),

AMMONITI: Tomiyasu (B), Gagliolo (P), Barillà (P),

ESPULSI: Nessuno

ARBITRO: Abisso

La cronaca in 12 momenti chiave

17' PARMA IN VANTAGGIO: Dalla fascia Kulusevski serve in mezzo Sprocati che prova il tiro ma viene fermato, sulla ribattuta arriva lo svedese che di sinistro a giro la mette nell'angolino basso.

18' PARMA PERICOLOSSISIMO IN CONTROPIEDE: Bologna sbilanciato e Parma riparte: Sprocati serve Kulusevski che ridà il pallone al compagno che, a centro area, tira di destro. Bravo Denswil a deviare in corner in tuffo.

24' BOLOGNA VICINO AL GOL: Gagliolo sbaglia, Orsolini ha campo sulla fascia, si accentra e di sinistro prova il tiro, fortunato il Parma che Dermaku ci mette il piede e devia in corner.

25' CI PROVA MBAYE: Dal corner palla in mezzo, deviazione di Mbaye ma Sepe è pronto e blocca.

39' BOTTA DI DZEMAILI: Diagonale forte e potente del centrocampista del Bologna, Sepe ci mette la manona.

40' PALACIO PAREGGIA: Dalla bandierina palla in mezzo di Orsolini per il colpo di testa di Palacio che spiazza Sepe.

49' KUCKA DI TESTA: Parma ottimo in contropiede, cross di Darmian per Kucka che colpisce bene ma mette fuori di un nulla.

62' PALO DI KULUSEVSKI: Altra azione sontuosa dello svedese, che dalla fascia rientra e la mette all'angolino. Purtroppo colpisce il palo.

65' ORSOLINI DI SINISTRO: Ci prova di esterno l'attaccante, fuori di pochissimo.

70 PARMA DI NUOVO AVANTI: Iacoponi recupera palla serve Kucka che avanza, serve ancora Iacoponi che solo davanti al portiere la mette dentro. Primo gol in carriera in serie A per il difensore.

88' SKORUPSKI PARA: Ancora Kulusevski ruba palla e prova il diagonale, il portiere respinge in tuffo.

94' DZEMAILI ALL'ULTIMO! Mischia in area su calcio d'angolo, palla che arriva sul destro di Dzemaili che la mette dentro.

MVP

Dejan KULUSEVSKI: Incredibile vedere quanto stia diventando forte giorno dopo giorno. Giocatore di fisicità pazzesca, unita a una grande velocità. Ora sta migliorando anche tecnicamente e tatticamente. Fa tutto lui avanti, partita sontuosa.

Il momento social

Promosso

BRUNO ALVES: Dietro fa veramente la differenza. Il Bologna ha 14 corner a favore più un sacco di punizioni. Per la stragrande maggioranza dei casi è lui a respingere ogni palla vagante.

Bocciato

Nicola SANSONE: Se Palacio fa ogni tipo di ruolo in avanti, sacrificandosi più volte, Sansone invece non si vede mai. Partita molto negativa, per nulla a servizio della squadra.