Bologna-Parma: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Tomiyasu, Denswil, Krejci; Medel, Poli; Orsolini, Svanberg, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

Squalificati: Bani, Danilo

Indisponibili: Destro, Dijks, Santander, Soriano

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Brugman, Scozzarella, Barillà; Kulusevski, Sprocati, Kucka. All. D'Aversa

Squalificati: Hernani

Indisponibili: Cornelius, Gervinho, Grassi, Karamoh, Inglese

Statistiche Opta

Il Bologna è imbattuto da cinque partite di Serie A contro il Parma (2V, 3N), parziale in cui ha subito solo tre reti.

Dopo aver vinto le prime tre trasferte di Serie A in casa del Bologna, il Parma ha trovato il successo solo in una delle successive 13 (5N, 7P).

Il Bologna ha perso sei delle ultime nove partite di campionato (1V, 2N), tante sconfitte quante nelle precedenti 22 (11V, 5N).

Dopo aver vinto otto partite consecutive in casa in campionato, il Bologna ha ottenuto un solo successo nelle ultime quattro (1N, 2P).

Con cinque vittorie, due pareggi e cinque sconfitte il Parma ha esattamente lo stesso ruolino di marcia dello scorso campionato, stesso numero di gol subiti, ma sei reti segnate in più per i gialloblù.

Il Parma è la squadra che in questo campionato ha guadagnato più punti in casa rispetto a quelli guadagnati in trasferta: sette in più tra le mura amiche (12 v cinque).

Il Bologna è la squadra che ha subito più falli in questo campionato (191), 17° in graduatoria il Parma con 136.

In questo campionato, in casa, solo il Napoli (tre) è stato in svantaggio per meno minuti del Bologna (cinque).

Il primo gol dell’attaccante del Bologna Rodrigo Palacio è stato proprio contro il Parma nel dicembre 2009, quella gialloblù è anche la squadra contro cui ha realizzato più reti nel massimo campionato (nove).

L’attaccante del Parma Andreas Cornelius ha segnato cinque gol nelle ultime quattro presenze in Serie A, due in più che nelle precedenti 27 nella competizione.