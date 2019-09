La Roma supera con un colpo di testa all'ultimo respiro di Dzeko (al 93') un Bologna che si era illuso di vincere il match del Dall'Ara, specie dopo l'espulsione (per doppio giallo) di Mancini all'85'. Gara sonnolenta nei primi 45' e ravvivata nel corso della ripresa dal botta e risposta tra Kolarov (su punizione-capolavoro al 49') e Sansone (su rigore al 54). Poi, quando tutto sembrava proiettato sul binario del pareggio, arriva il colpi di testa del bosniaco su assist dalla destra di Pellegrini, dopo un'incursione a centrocampo (forse viziata da un fallo) di Veretout. Finisce 1-2. Giallorossi che scavalcano (a 8 punti) proprio i rossoblù, che perdono la loro prima partita e restano a quota 7.

Il tabellino

BOLOGNA-ROMA 1-2

Bologna (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Dijks (46' Krejci); Poli 80' Palacio), Medel, Soriano; Orsolini, Destro (81' Santander), Sansone. All.: Mihajlovic (in panchina Tanjga).

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi (70' Spinazzola), Mancini, Fazio, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert (51' Zaniolo), Pellegrini, Mkhitaryan (87' Juan Jesus); Dzeko. All.: Fonseca.

Arbitro: Luca Pairetto di Nichelino.

Gol: 49' Kolarov (R), 54' rig. Sansone (B), 93' Dzeko (R).

Assist: Pellegrini (R, 1-2).

Note - Recupero: 2+3. Espulso: 85' Mancini (R) per doppia ammonizione. Ammoniti: Florenzi, Poli, Dijks, Tomiyasu, Zaniolo, Dzeko, Veretout.

La cronaca della partita in 10 momenti chiave

4' - FLORENZI! Grande cavalcata sulla destra e cross dal fondo: Dzeko anticipato di testa.

21' - ANCORA FLORENZI! Il laterale destro chiude il triangolo in velocità con Pellegrini che gliela restituisce col tacco: conclusione del terzino deviata da Bani in corner! Dzeko protesta per un presunto tocco di mano dell'ex Chievo e Pro Vercelli ma Pairetto fa cenno di proseguire.

23' - KOLAROV! Resiste all'intervento di Orsolini e ci prova dalla lunga distanza: palla larga di poco.

47' - PERICOLOSA LA ROMA! Cross teso di Kluivert dalla destra, Denswil buca la deviazione e la palla rimbalza sugli stinchi di Pellegrini, prima di spegnersi tra i guantoni di Skorupski!

49' - GOL DELLA ROMA CON KOLAROV! Straordinaria punizione, calciata con un potente tiro a giro da pare di Kolarov: palla sotto l'incrocio dei pali e rete dello 0-1. Prodezza da parte del laterale serbo!

54' - GOL DEL BOLOGNA SU CALCIO DI RIGORE DI SANSONE! Trasformazione impeccabile del numero 10 rossoblù, che spiazza completamente Pau Lopez. Massima punizione assegnata per una spinta in area di Kolarov ai danni di Soriano: 1-1.

60' - STRAORDINARIA PARATA DI PAU LOPEZ! Azione corale del Bologna che manda Soriano a tu per tu con l'ex Betis, che alza incredibilmente la conclusione alta sopra la traversa. Bologna a un passo dal vantaggio.

76' - DZEKO! Sinistro largo di pochissimo dopo uno spettacolare triangolo Kolarov-Pellegrini: Roma vicina al nuovo vantaggio.

85' - CARTELLINO ROSSO PER MANCINI! L'ex Atlanta si becca il secondo giallo dopo aver alzato il gomito sull'incursione di Santander: Roma in 10 uomini.

90'+3 - GOL DELLA ROMA CON DZEKO! Veretout taglia in due il centrocampo del Bologna (che protesta per un presunto fallo del francese), manda sulla destra Pellegrini il cui cross viene schiacciato a rete dell'incornata di Dzeko: 1-2 all'ultimo respiro!

MVP

Dzeko. Ci crede sempre, non molla di un centimetro e, alla fine, merita il gol che - all'ultimo respiro - dona i tre punti alla Roma e lo incorona "man of the match". Epilogo praticamente identico alla gara di Frosinone della passata stagione: gol, alla al centro e triplice fischio.

Fantacalcio

Promosso - Pellegrini. Suo l'assist vincente, l'ennesimo in questo inizio di stagione, per Edin Dzeko al 93'. Con la palla tra i piedi sa sempre cosa fare e, oltretutto, con un'eleganza fuori dal comune.

Bocciato - Denswil. Pasticcione in difesa. Dopo un clamoroso liscio su palla al centro di Kluivert, procura la punizione dal limite trasformata da Kolarov a inizio ripresa ed è particolarmente in certo in fase di disimpegno.

Le pagelle

