Bologna-Roma: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Dijks; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

Indisponibili: Danilo

Squalificati:

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Mancini, Spinazzola; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

Indisponibili: Perotti, Zappacosta, Under

Squalificati:

Statistiche Opta

Dal ritorno in Serie A, nel 2008/09, il Bologna ha vinto soltanto due partite contro la Roma, con sette pareggi e 11 sconfitte nel parziale: nello stesso periodo, tra le squadre affrontate almeno otto volte, i rossoblù hanno ottenuto meno successi solo con la Juventus (uno).

Il Bologna ha vinto (2-0) l'ultima partita al Dall'Ara contro la Roma in Serie A: i rossoblù non ottengono due successi interni consecutivi contro i giallorossi nel massimo campionato dagli anni '70 – inoltre, gli emiliani hanno mantenuto la porta inviolata in casa con i giallorossi per la prima volta dopo 14 gare consecutive con gol subiti.

Il Bologna ha ottenuto sette punti nelle prime tre partite di questo campionato: i rossoblù non partivano così bene in Serie A dalla stagione 2002/03.

Il Bologna ha vinto otto partite casalinghe consecutive: i rossoblù non toccano quota nove successi interni di fila nel massimo campionato dal 1941.

La Roma è una delle cinque squadre che ha sia realizzato che subito gol in tutte le tre partite di questo campionato, insieme ad Atalanta, Genoa, Torino e Sassuolo.

La Roma ha pareggiato le ultime quattro trasferte in campionato: i giallorossi non ottengono più pareggi esterni consecutivi in Serie A da febbraio 1994.

La Roma ha vinto soltanto una delle ultime quattro trasferte in Emilia-Romagna (1N, 2P): i giallorossi erano rimasti imbattuti nelle precedenti 15 trasferte in questa regione (12V, 3N).

Il Bologna è la squadra che finora ha registrato il possesso palla medio più alto (67%), quella che ha subito meno tiri (23) e la seconda per tiri effettuati (60) dietro la sola Atalanta (65).

Da inizio maggio ad oggi, solo due giocatori hanno segnato almeno tre gol e fornito almeno tre assist in Serie A: Riccardo Orsolini ed Edin Dzeko.

Il nuovo acquisto della Roma, Henrikh Mkhitaryan, ha già segnato il suo primo gol in Serie A, nella gara d’esordio: sia con il Manchester United che con l’Arsenal non era andato a segno nelle prime cinque presenze in campionato.