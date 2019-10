Bologna-Sampdoria: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Poli, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Destro, Medel, Tomiyasu

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Murillo, Murru; Vieira, Ekdal, Bertolacci; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Linetty

Statistiche Opta

Bologna e Sampdoria non pareggiano una partita di Serie A dal gennaio 2014: da allora quattro successi per parte.

L'ultimo successo della Sampdoria in casa del Bologna in Serie A risale al novembre 2003 (1-0, con Walter Novellino in panchina): da allora cinque pareggi e cinque successi rossoblù (inclusi tutti gli ultimi quattro).

Il Bologna ha raccolto solo due punti nelle ultime cinque giornate di campionato: sotto la guida di Mihajlovic non è mai arrivato a sei gare di Serie A consecutive senza vincere.

Dopo una serie di otto successi interni consecutivi, il Bologna ha ottenuto un solo punto nelle ultime due.

La Sampdoria è, al pari di Udinese, Leganés ed Espanyol, una delle quattro squadre ad aver segnato meno gol nei top-5 campionati europei 2019/20: solo quattro reti per i blucerchiati, che non facevano così male nelle prime otto giornate di Serie A dal 1972/73 (due reti in quel caso).

La Sampdoria non vince in trasferta dallo scorso marzo (2N, 6P): in quel mese ha ottenuto i suoi ultimi due successi esterni, entrambi in Emilia-Romagna (contro SPAL e Sassuolo).

Il Bologna è la formazione di questo campionato che ha subito meno gol nell’ultima mezz’ora di gioco: soltanto uno finora, quello di Dzeko in Bologna-Roma.

La Sampdoria è l’unica squadra di questo campionato ad aver realizzato il 100% dei suoi gol nei secondi tempi (quattro su quattro), l’ultima rete blucerchiata in una prima frazione risale al 5 maggio (Defrel contro il Parma).

Roberto Soriano (17 gol e 123 presenze in A) e Andrea Poli (tre gol e 84 presenze in A) hanno entrambi fatto il loro esordio nel massimo campionato con la maglia della Sampdoria.

L’attaccante della Sampdoria Manolo Gabbiadini ha segnato cinque gol contro il Bologna in Serie A: la squadra rossoblù è la sua vittima preferita nel massimo campionato.