Bologna-SPAL: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denwsil, Dijks; Poli, Dzemaili; Orsolini, Soriano, Sansone N.; Destro. All. Mihajlovic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

SPAL (3-5-1-1): Berisha E.; Cionek, Vicari, Felipe; D'Alessandro, Murgia, Missiroli, Kurtic, Igor; Di Francesco F.; Petagna. All. Semplici

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Fares

Statistiche Opta

La sfida di ritorno dello scorso campionato tra Bologna e SPAL è terminata 1-1: queste due squadre non hanno mai registrato due pareggi di fila nella competizione.

Bologna e SPAL non pareggiano una partita di Serie A in casa dei rossoblù dal 1956: da allora otto successi dei padroni di casa e cinque successi esterni.

Il Bologna ha esordito in casa in Serie A contro la SPAL anche nella scorsa stagione, uscendo sconfitto 0-1 al Dall'Ara. I rossoblù non hanno mai perso due sfide consecutive in casa contro i ferraresi nel massimo campionato.

Il Bologna ha vinto quattro degli ultimi cinque derby emiliani in Serie A giocati in casa (1P). L'unica sconfitta è proprio lo 0-1 in casa contro la SPAL nel 2018/19.

Includendo la scorsa stagione, la SPAL ha perso tutte le ultime quattro partite in Serie A (le ultime tre sempre per 3-2): con un'altra sconfitta i biancazzurri eguaglierebbero il record negativo del club nel massimo campionato (cinque nel 1964).

Il Bologna ha effettuato due tiri nello specchio della porta, meglio solo del Milan (zero) in questa Serie A.

La SPAL è la squadra che ha vinto meno contrasti in questa Serie A (quattro).

Rodrigo Palacio ha segnato un gol contro la SPAL in Serie A, al Paolo Mazza: l'attaccante del Bologna non ha mai realizzato un gol al Dall'Ara in campionato con la maglia rossoblù.

Il centrocampista della SPAL Jasmin Kurtic ha segnato tre reti contro il Bologna in Serie A (due con la SPAL, una con l'Atalanta): a nessuna squadra ha realizzato più gol nel massimo campionato.

L’esterno della SPAL Federico Di Francesco ha disputato 48 partite di Serie A con la maglia del Bologna, realizzando cinque reti e fornendo altrettanti assist.