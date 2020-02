Le pagelle del Bologna

Angelo DA COSTA 6 – Può poco sul gol di Okaka, lasciato completamente libero da parte della difesa del Bologna. Per il resto non deve compiere grossi interventi.

Takehiro TOMIYASU 6,5 – Nel primo tempo spinge meno rispetto al solito anche per le indicazioni di Mihajlovic, che in fase di possesso disegna una difesa a 3 con il giapponese basso e Mbaye alto sulla sinistra. Cresce alla distanza e dipinge l'assist per il pareggio di Palacio.

Mattia BANI 5,5 – Si perde Okaka in occasione del gol del vantaggio dell’Udinese, nella ripresa è attento ma senza strafare.

DANILO 6 – Contro la sua ex squadra, il centrale del Bologna gioca una partita attenta e nella ripresa contribuisce a tenere a galla i suoi prima del pareggio di Palacio.

Ibrahima MBAYE 6,5 – Sfiora il gol del pareggio agli sgoccioli del primo tempo, nella ripresa compie un miracoloso salvataggio su Lasagna che tiene aperta la partita.

Andrea POLI 6,5 – Solita partita di intensità da parte del capitano del Bologna, che non si risparmia ed esce nella ripresa a corto di energie. L'anima della squadra di Mihajlovic. (Dall'82' Musa JUWARA s.v.).

Nicolas DOMINGUEZ 5,5 – L’argentino sembra spaesato nel ruolo di mediano davanti alla difesa nel 4-2-3-1. Con l'ingresso di Baldursson avanza ed è maggiormente al centro della manovra, ma incide poco.

Riccardo ORSOLINI 5,5 – Ci si aspetta sicuramente di più da parte del talento del Bologna. Agisce sulla destra e spesso si limita al compitino. Partecipa al gol del pareggio con la rovesciata mancata prima della conclusione vincente di Palacio, ma può fare di più.

Andreas SKOV OLSEN 5 – Il danese non sembra ancora essere entrato a pieno nella testa del Bologna. Prova qualche giocata interessante ma manca completamente in intensità: giustamente sostituito dopo un’ora di gioco. (Dal 59' Andri Fannar BALDURSSON 6,5 - Il suo ingresso cambia la partita. Nonostante la giovane età, il classe 2002 non ha paura di prendersi responsabilità e dà brio alla manovra del Bologna).

Musa BARROW 6 – Partita a sprazzi da parte dell’ex giocatore dell’Atalanta. Spesso sembra fuori dal match, ma quando si accende nel primo tempo è il più pericoloso dei suoi. Cala nella ripresa.

Rodrigo PALACIO 7 – Il più attivo tra i giocatori offensivi del Bologna. I suoi movimenti senza palla aprono gli spazi per gli inserimenti dei compagni, si fa trovare pronto nel recupero per inchiodare la partita sull'1-1.

All. Sinisa MIHAJLOVIC 6,5 - Skov Olsen soffre, il Bologna è bloccato e il tecnico si gioca la carta a sorpresa: dentro il giovanissimo Baldursson, classe 2002, dalla panchina. Mossa che cambia la partita.

Stefano Okaka esulta per il gol segnato al Dall'Ara contro il Bologna, Bologna-Udinese, Getty ImagesGetty Images

Le pagelle dell'Udinese

Juan MUSSO 6,5 - Sempre attento sugli attacci del Bologna, deve cedere nel recupero ma non può fare nulla sul destro da pochi passi di Palacio.

Rodrigo BECAO 6 – Prova attenta da parte del difensore dell'Udinese. Ogni tanto cerca qualche avventura di troppo nella metà campo offensiva, ma è attento in copertura.

William TROOST-EKONG 6 – Guida la difesa con autorevolezza e tranquillità, senza strafare. Partita ordinata.

Bram NUYTINCK 5,5 – Il più sottotono nella retroguardia di Gotti. Tiene bene la posizione ma è il più in sofferenza dei tre.

Jens STRYGEN LARSEN 6 – Non spinge eccessivamente sulla corsia di destra e bilancia le sgroppate di Sema (prima del suo infortunio). Partita attenta.

Rodrigo DE PAUL 7,5 – Partita totale da parte della mezz'ala dell'Udinese. Entra nelle pieghe della sfida con giocate di qualità, dipinge l'assist per Okaka e nella ripresa è ovunque per provare a difendere il vantaggio dell'Udinese. Prestazione da top-player.

Rolando MANDRAGORA 5,5 – Gioca un match attento ma non riesce a mettere in mostra le sue qualità, anche a causa della partita difensiva giocata dall'Udinese dopo il vantaggio di Okaka.

Seko FOFANA 6 – Partita leggermente al di sotto dei suoi standard. Solito lavoro prezioso in fase di non possesso, incide poco in fase offensiva. (Dal 63' WALACE 6- Buon ingresso in campo da parte del brasiliano. Lotta in mezzo al campo e sostituisce degnamente Fofana in copertura).

Ken SEMA 6,5 – Esce nel primo tempo per infortunio ma bastano 37 minuti per dimostrare ancora una volta il suo valore. Sfonda più volte sulla sinistra grazie alla sua potenza straripante. (Dal 37’ Marvin ZEEGELAR 6 - Entra in campo male ma cresce alla distanza, compiendo anche qualche buon intervento difensivo. In spinta è poco pericoloso).

Stefano OKAKA 7 – Un incubo per la difesa del Bologna. Fa a sportellate dall'inizio alla fine, prova a colpire in contropiede nella ripresa e segna il gol che per poco non riporta alla vittoria gli uomini di Gotti.

Kevin LASAGNA 5,5 – Partita anonima da parte dell’attaccante dell’Udinese. La scena è tutta di De Paul e Okaka, l’ex Carpi lotta ma non crea grossi pericoli. (Dall'81' Jajalo s.v.).

All. Luca GOTTI 6,5 - L'Udinese fa la partita che deve fare: coraggiosa fino al gol del vantaggio, attenta dopo. Il gol di Palacio rovina la festa bianconera, ma la prestazione ancora una volta c'è stata.