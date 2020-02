L'Udinese non riesce a uscire dal vortice delle buone prestazioni con pochi punti raccolti. Succede anche al Dall'Ara, quando tutto sembrava portare al successo degli ospiti dopo le ultime 5 partite con solamente 2 punti conquistati. Gotti deve rimandare l'appuntamento con la prima vittoria nel girone di ritorno nonostante una buona prestazione da parte dei friulani, capaci di portarsi in vantaggio nel primo tempo sull'asse De Paul-Okaka e bravi nel proteggere il vantaggio nella ripresa. Ci pensa Palacio, in pieno recupero, a evitare la seconda sconfitta consecutiva al Bologna dopo lo 0-3 contro il Genoa: prova opaca dei rossoblu, che si godono l'esordio di un promettente Baldursson, classe 2002, a partita in corso.

Il tabellino

BOLOGNA-UDINESE 1-1 (primo tempo 0-1)

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; Tomiyasu, Bani, Danilo, Mbaye; Poli (dall'82' Juwara), Dominguez; Orsolini, Skov Olsen (dal 59' Baldursson), Barrow; Palacio. All. Mihajlovic.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost Ekong, Nuytinck, Stryger Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana (dal 63' Walace), Sema (dal 37' Zeegelar); Okaka, Lasagna (dall'81' Jajalo). All. Gotti.

Gol: Okaka (33'), Palacio (90'+2).

Assist: De Paul, Tomiyasu.

Ammoniti: Mbaye (B), De Paul (U), Okaka (U).

Stefano Okaka esulta per il gol segnato al Dall'Ara contro il Bologna, Bologna-Udinese

La cronaca in 5 momenti chiave

33’ UDINESE IN VANTAGGIO - Perfetto calcio di punizione di De Paul dalla trequarti, Okaka stacca indisturbato e batte Da Costa.

40’ MBAYE SUL FONDO - Gran palla di Orsolini sul secondo palo, il terzino colpisce di testa e manda il pallone sopra la traversa.

45’+3 BARROW SFIORA IL GOL CAPOLAVORO - Sassata di destro dalla trequarti, pallone non lontano dal palo di Musso.

83’ ORSOLINI A UN PASSO DAL PARI - Dominguez serve bene il fantasista del Bologna che si porta il pallone sul sinistro e calcia da buona posizione: pallone sul fondo. Si può parlare di gol sbagliato...

90’+2 PAREGGIO DI PALACIO - Traversone di Tomiyasu dalla trequarti, Orsolini cerca la rovesciata ma non colpisce e l'argentino non sbaglia! Il check del Var conferma che non c’è fuorigioco.

Mvp

Rodrigo DE PAUL - Partita totale da parte della mezz'ala dell'Udinese. Entra nelle pieghe della sfida con giocate di qualità, dipinge l'assist per Okaka e nella ripresa è ovunque per provare a difendere il vantaggio dell'Udinese. Prestazione da top-player.

L'angolo del Fantacalcio

Promosso. Stefano OKAKA - Un incubo per la difesa del Bologna. Fa a sportellate dall'inizio alla fine, prova a colpire in contropiede nella ripresa e segna il gol che per poco non riporta alla vittoria gli uomini di Gotti.

Bocciato. Riccardo ORSOLINI - Ci si aspetta sicuramente di più da parte del talento del Bologna. Agisce sulla destra e spesso si limita al compitino. Partecipa al gol del pareggio con la rovesciata mancata prima della conclusione vincente di Palacio, ma può fare di più.