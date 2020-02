Bologna-Udinese: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Mbaye; Poli, Dominguez; Orsolini, Skov Olsen Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Indisponibili: Djiks, Krejci, Medel, Santander, Sansone, Soriano, Svanberg

Squalificati: Schouten, Denswil

UDINESE (3-4-1-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Mandragora, Fofana, Sema; De Paul; Okaka, Lasagna. All. Gotti

Indisponibili: Prodl, De Maio

Squalificati:

Statistiche Opta

L’Udinese ha vinto ben sette delle ultime 10 gare contro il Bologna in Serie A (3P), incluse le due più recenti; in questo periodo (dall’inizio del 2014) i bianconeri hanno superato più volte nel massimo campionato i rossoblù rispetto a qualsiasi altra avversaria.

Bilancio in equilibro nelle 16 gare casalinghe del Bologna in Serie A contro l’Udinese dall’inizio del 2000, con sette successi per parte e appena due pareggi, il più recente dei quali nel 2012 (1-1).

Il Bologna non tiene la porta inviolata da 19 incontri di campionato, solo una volta nella loro storia i rossoblù hanno registrato una serie peggiore in una singola stagione di Serie A, 21 nel 1955/56.

Il Bologna ha vinto solo quattro delle prime 12 gare casalinghe in questa Serie A (4N, 4P) - solo cinque squadre hanno fatto peggio - tuttavia è il doppio dei successi interni che i rossoblù avevano ottenuto la scorsa stagione allo stesso punto del torneo.

L’Udinese non ha trovato la via del gol in ben 10 delle 24 gare stagionali di Serie A, nessuna squadra ha fatto peggio (al pari della SPAL).

L’Udinese è ancora in cerca del suo primo successo in questo girone di ritorno di Serie A (2N, 3P): nelle sue precedenti 13 stagioni, solo una volta ha dovuto attendere più di cinque incontri per la prima vittoria nella seconda parte del torneo - nel 2015/16 (sette).

Il Dall’Ara è lo stadio in cui sono stati segnati in media più gol da fuori area in questo campionato, 0.7 a partita (otto totali), tuttavia appena tre di questi sono stati realizzati da giocatori rossoblù.

Solo la Lazio (14) ha guadagnato più punti del Bologna (12) con reti segnate nel corso dell’ultimo quarto d’ora di gioco in questa Serie A - tuttavia l’Udinese è una delle due, insieme alla Roma, a non averne persi con gol incassati in questo intervallo.

Riccardo Orsolini ha segnato il suo primo gol in Serie A nel settembre 2018 al Dall’Ara contro l’Udinese, con la maglia del Bologna: da allora ha preso parte a 24 gol nella competizione (15 reti, nove assist), risultando il più giovane ad essere stato coinvolto in almeno altrettante marcature nel periodo.

Stefano Okaka ha segnato il primo dei suoi quattro gol in questo campionato nella gara d’andata contro il Bologna - l’attaccante dell’Udinese non è mai andato a segno in entrambi i match stagionali contro una singola squadra in Serie A.