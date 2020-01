Bologna e Verona si dividono la posta in palio nel primo match del girone di ritorno di Serie A. Bella partita al Dall'Ara, molto combattuta soprattutto nella ripresa. Un pareggio giusto, con i padroni di casa che giocano meglio nel primo tempo e passano avanti, ma nella ripresa un gagliardo Verona trova la rete dell'1-1 finale.

Sono due gli uomini chiave di questo match: prima di tutto Mattia Bani. Il difensore porta avanti i suoi col solito gol su palla inattiva del Bologna. Ma nella ripresa incassa il secondo giallo e l'inevitabile rosso. Ciò porta gli ospiti a crederci maggiormente, arrivando meritatamente al pareggio.

E chi segna il pareggio? Fabio Borini. Si proprio lui, l'ex Milan che in rossonero ha tanto deluso, ma che al debutto con la maglia del Verona ci mette una ventina di minuti a trovare il gol. Non giocava da ben 141 giorni Borini, una voglia matta sfoderata in una grandissima prestazione.

E così la squadra di Juric rimane in alto in classifica a quota 26, Bologna poco sotto a 24.

Tabellino

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Mbaye; Dominguez (dal 67' Paz), Schouten (dal 67' Poli); Orsolini, Soriano, Sansone (dal 63' Barrow); Santander. Allenatore: Mihajlovic

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrhamani, Gunter, Kumbulla (dal 26' Dawidowicz); Faraoni, Amrabat, Veloso (dal 61' Borini), Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine (dal 90' Pazzini). Allenatore: Juric

GOL: Bani (B), Borini (V),

AMMONITI: Amrabat (V), Zaccagni (V), Sansone (B), Schouten (B), Mbaye (B), Poli (B), Pazzini (V),

ESPULSI: Bani (B),

ARBITRO: Ayroldi

La cronaca in 10 momenti chiave

19' BOLOGNA AVANTI ANCORA SU PALLA INATTIVA: E' Bani a segnare su corner di Orsolini, palla deviata di Kumbulla, col difensore che da due passi la mette dentro.

20' DIAGONALE DI SORIANI: Orsolini serve Soriano che prova il diagonale da posizione defilata, sul fondo non di molto.

35' RRHAMANI DI TESTA: Cross dalla sinistra di Lazovic per Rrhamani di testa che gira, ma Skorupski in due tempi la blocca!

38' MA COSA HA FATTO SANSONE: Salta tre difensori da solo, entra in area e prova il tiro deviato sul palo!

39' TIRO DALLA DISTANZA DI SORIANO: Respinto un tuffo dal portiere.

71' SKORUPSKI SALVA TUTTO: Grande Lazovic sulla fascia si invola, mette in mezzo per Borini che riesce a toccare ma Skorupski con i piedi respinge.

73' PARATA MOSTRUOSA DI SKORUPSKI: Faraoni mette una gran palla per Di Carmine che è super al volo a girare in porta ma Skorupski di istinto ci mette la manona in due tempi.

80' BORINI A SEGNA ALL'ESORDIO: Ennesimo cross sublime di Lazovic che le mette dentro per la testa di Borini che insacca.

93' BORINI A GIRO: Dal limite Fabio la mette a giro di un soffio sopra la traversa.

MVP



Darko LAZOVIĆ: Partita di assoluta qualità dell'esterno del Verona. Soprattutto nella ripresa scatena il panico sulla fascia sinistra, mettendo in seria difficoltà il Bologna. Dal suo piede parte il cross per il gol del pareggio.

Promosso



Fabio BORINI: Che dire, una mezz'ora di assoluta qualità. Non giocava da una vita e questa voglia la si è notata sin dal primo minuto. Trova il gol del pareggio, va vicino alla vittoria con un fantastico tiro a giro. Questo Fabio può fare un gran bene nel Verona di Juric.

Bocciato

Jerdy SCHOUTEN: In mezzo al campo fatica terribilmente. Non riesce mai trovare la posizione giusta, diventando praticamente invisibile.