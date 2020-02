Bomba della Bild: Milan su Ralf Rangnick per la prossima stagione, sarà allenatore e ds

Nonostante il Milan sia in ripresa, Elliott vuole un altro nome per la panchina dei rossoneri. Secondo la Bild, infatti, a dicembre è partita una trattativa per Ralf Rangnick per ricoprire il ruolo di allenatore e direttore sportivo per la prossima stagione.

Stessa veste che Rangnick ha assunto al Lipsia, diventando allenatore e ds nella stagione 2018/19 prima dell’arrivo di Julian Nagelsmann.

C’è un negoziato in corso, ma Rangnick dovrà liberarsi del contratto con la Red Bull, visto che il 61enne tedesco - nonostante abbia lasciato il Lipsia - mantiene il ruolo di Capo della divisione sport e sviluppo delle squadre della Red Bull, oltre ad essere capo osservatore per i New York Red Bulls. In carriera ha vinto una Coppa di Lega tedesca (2005), una Coppa di Germania e una Supercoppa di Germania (2011) con lo Schalke 04, oltre ad un Intertoto con lo Stoccarda nel 2000.