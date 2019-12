Bomber Immobile al crash test Juventus: cosa gli manca per diventare un top player?

C’è Lazio-Juventus nell’anticipo del sabato sera di Serie A all’Olimpico ed è persino pleonastico sottolineare come il capocannoniere del torneo Ciro Immobile sia il nemico pubblico numero uno per la formazione di Maurizio Sarri. Il bomber di Torre Annunziata cresciuto proprio nel vivaio della Vecchia Signora (debuttò nel 2009 in Champions contro il Bordeaux sotto l’egida di Ciro Ferrara) ha segnato più di Dybala, Higuain e Cristiano Ronaldo (!!) messi assieme: 17 gol in Serie A contro i 14 assommati dal tridente extra lusso bianconero. La sfida, per il diretto interessato, è dunque duplice: mantenere la Lazio in quota Champions e riscrivere la storie dei marcatori del massimo campionato italiano.

Caccia aperta a Batistuta/Quagliarella e Higuain

Le medie realizzative dell’Immobile targato 2019/2020 sono a dir poco spaventose: trova la via del gol da nove partite consecutive ormai e ha dunque messo nel mirino il record di 11 partite consecutive a segno appartenente a Gabriel Omar Batistuta e Fabio Quagliarella. Il vero obiettivo, tuttavia, è quello di scalzare Gonzalo Higuain, detentore del record assoluto di reti in Serie A (36 reti nel 2015/2016); nella sfida parallela è nettamente in vantaggio visto che a questo punto della competizione l’argentino aveva siglato “solamente” 12 gol quattro anni or sono.

La classifica della Scarpa d'oro 2019 in tempo reale

CALCIATORE SQUADRA RETI FATTORE PUNTI CIRO IMMOBILE LAZIO 17 2 34 ROBERT LEWANDOWSKI BAYERN MONACO 16 2 32 ERIK SORGA FLORA TALLINN 31 1 31 ILIA SHKURIN BGU MINSK 19 1.5 28.5 JAMIE VARDY LEICESTER 14 2 28

Bomber famelico e altruista

DI lui non stupisce solo la disarmante facilità con cui trova i più variegati modi per buttrla dentro, ma anche la sua predisposizione a dialogare con i compagni: facendosi trovare al posto giusto nel momento giusto, ma anche sapendoli ispirare mediante passaggi chiave. Ai 17 gol vanno infatti addizionati 5 assist e non è finita qui, visto che il capocannoniere della Serie A ha già “regalato” due calci di rigore ai compagni di squadra Caicedo e Luis Alberto. Di fronte a un calciatore del genere non stupisce che i compagni di squadra siano motivati a sposare la sua missione mettendolo nelle migliori condizioni per timbrare il cartellino.

"Non segna contro le grandi": il falso mito

Non è vero, Immobile ha un ruolino di tutto rispetto contro le grandi del nostro campionato e non solo. Non è quello il suo cruccio come erroneamente indicato da molti. Certo, qualche big match lo avrà anche toppato nel corso della sua carriera, ma non si può certo gridare al complesso scomodando Freud o chi per lui. Persino nelle sue fugaci apparizioni nei campionati esteri così come nelle competizione europee il bomber europeo ha saputo farsi rispettare. Questo è il quadro:

AVVERSARIO GARE VINTE/PAREGGIATE/PERSE N° DI GOL JUVENTUS 2/1/12 5 MILAN 3/6/6 5 INTER 3/4/6 3 ROMA 2/3/7 6 NAPOLI 1/1/9 3 LAZIO 2/2/0 1 REAL MADRID 1/0/0 1 ARSENAL 1/0/1 1 CELTIC 0/0/2 1

Qual è allora la lacuna da colmare per diventare un top player?

29 anni e sole 5 presenze da titolare in Champions League: questo è il dato più allarmante che inevitabilmente si è riflesso e continua a riflettersi nella sua carriera in Nazionale. Già, perché è quello il palcoscenico più prestigioso, competitivo e al contempo allenante per chi ambisca a guadagnare i galloni di top player; le stagioni ondivaghe di una Lazio abituata ad alternare picchi spettacolosi a passaggi a vuoto hanno fatto sì che i biancocelesti allo stato dell’arte non disputino la fase a gironi di Champions dalla stagione 2007/2008.

Ciro Immobile durante la partita tra Italia e Spagna, valida per le qualificazioni Mondiali 2018Getty Images

Tornando alla Nazionale, c’è un altro problema cui far fronte: non può e non potrà mai configurarsi come una squadra costruita su misura dal suo allenatore attorno a Ciro Immobile come avviene nel contesto laziale; finora, al di fuori della sua comfort zone capitolina, l’attaccante napoletano non ha mai saputo graffiare nei momenti che più contavano. L’Europeo 2020 potrebbe offrire un’altra, gustosissima, opportunità di riscatto: Ciro Immobile si presenterà all’apice della maturità calcistica, da autentica macchina da gol macina-record qual è diventato. Riuscirà una volta per tutte a caricarsi la Nazionale sulle spalle nel solco tracciato dai grandi bomber azzurri del passato?