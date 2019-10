Bonucci avverte l'Inter: "A San Siro vedremo una grande Juventus"

" Un pronostico? Trovare una favorita in queste partite è difficile. Loro hanno iniziato alla grande, noi da parte nostra andremo a Milano per fare una grande prestazione, che è quella che poi ti porta all’ottenimento del risultato finale. Sono sicuro che vedremo una grande Juventus "

È il pensiero del difensore bianconero Leonardo Bonucci a due giorni dall'attesissimo derby d'Italia. "Sarà una partita colpo su colpo, ma noi siamo pronti", ha spiegato ai microfoni di Sky Sport. "L’Inter ha giocatori di grandissimo valore, riconosciuti a livello internazionale. Stanno facendo bene, e hanno un sistema di gioco che permette loro di esprimersi al meglio. A Barcellona per un’ora hanno giocato bene in verticale, in modo aggressivo", ha sottolineato.

Bonucci ha poi parlato dell'ambiente bianconero:

" Quello che conta più di tutto alle Juve è il senso di appartenenza che si respira, l’attaccamento alla maglia, che è poi è ciò che ti rimane dentro. La Juventus è la mia famiglia, per me tornare è stata una grande gioia, mi ha responsabilizzato come uomo: quando la lasci ti rendi conto di quello che hai perso, riabbracciarla è stata una gioia indescrivibile "

Quindi si è soffermato sui cambiamenti del sistema difensivo dei campioni d'Italia

" In questa stagione si difende a zona negli spazi: all’inizio abbiamo avuto bisogno di superare qualche piccola difficoltà, ma stiamo lavorando bene e di sicuro il percorso di crescita non finirà qui "

Su De Ligt, uno dei nuovi volti della stagione:

" È un bravissimo ragazzo, umile, ha caratteristiche importanti per la sua età. Ha portato con lui tante aspettative e ha le potenzialità per diventare uno dei migliori difensori al mondo. Adesso è sereno e tranquillo, è un ragazzo a cui piace giocare a pallone. E in più è forte e cattivo sull’uno contro uno, sta facendo una crescita veloce. Deve ascoltare, imparare e migliorare, e diventerà uno dei migliori in circolazione "