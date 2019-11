Bonucci rinnova con la Juventus: contratto prolungato di un anno, fino al 2024

" Leonardo è DNA bianconero. Da oggi, ancora di più. "

Tra Juventus e Bonucci la storia diventa "infinita": la notizia di oggi è che la società bianconera ha rinnovato l'accordo con il difensore per un altro anno. Dal 2023 al 2024, ovvero quando il giocatore avrà 37 anni. L'agente del giocatore, Alessandro Lucci, e la dirigenza della Vecchia Signora, nella persona del ds Paratici, hanno definito ogni dettaglio stamattina, e ora è arrivata anche l'ufficialità.

Leo sarà bianconero fino al 2024

5,5 milioni di euro a stagione e ancora tanto calcio nelle gambe dell'attuale capitano bianconero che in questa stagione si è confermato uno degli intoccabili di Maurizio Sarri: per lui 12 partite (con un gol) in Serie A e 4 gare in Champions League, vale a dire tutte le partite della Juventus in stagione, di cui è stato protagonista per tutti i 90 minuti. A dimostrazione che la condizione fisica c'è e che fino a 37 anni, avanti così, Bonucci ci può arrivare eccome.