Bordata di fischi per Antonio Conte: nessun 'perdono' da parte dei tifosi della Juventus

Prima partita da avversario della Juventus per Antonio Conte, l’allenatore di un’Inter che si presenta alla supersfida contro i bianconeri da prima della classe e a punteggio pieno. Dal settore ospiti arriva una bordata di fischi ai danni di Conte, allenatore della Juve dal 2011 all’estate del 2014, alla lettura delle formazioni da parte dello speaker del Meazza.

I suoi ex tifosi non gli hanno perdonato l’approdo all’Inter, la storica rivale della Juventus anche per il famoso caso Calciopoli del 2006.