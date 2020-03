Brazão: "Inter, faccio esperienza e arrivo. Interista dal Triplete, Julio Cesar e Adriano nel cuore"

Brazão non vede l'ora di approdare all'Inter e mostrare tutto il suo valore. Il portiere brasiliano, classe 2000, è stato acquistato dai nerazzurri, in collaborazione con il Parma, per 2,6 milioni ed è stato girato in prestito all'Albacete (seconda divisione spagnola). Brazão, però, ha avuto una prima parte di stagione complicata, con il brasiliano sempre in panchina come vice di Tomeu Nadal (ha collezionato solo 2 presenze in campionato).

È lo stesso brasiliano a riconoscere che prima dovrà trovare una squadra per giocare prima di vestire la maglia nerazzurra.

" All’Albacete mi aspettavo di giocare più spesso. Poi finalmente sono riuscito a fare 5 partite consecutive e sono andate tutte benissimo. Ho ricevuto un sacco di complimenti. Spero di avere altre chance di mettermi in mostra dopo questo momento di stop. [Brazão alla Gazzetta dello Sport] "

" Tornare all’Inter sarebbe un piacere, ma dovremo parlare con la società, loro decideranno cosa è meglio per me. Forse è il caso che io vada a giocare, più che fare il vice, per mettere insieme minuti ed esperienza "

È stato lo stesso Julio Cesar a consigliare il giovane portiere ai nerazzurri e Brazão spera proprio di fare la stessa carriera del suo connazionale.

" Julio Cesar mi ha fatto felice sia per quello che rappresenta per il club nerazzurro sia per il Brasile. Tifo nerazzurro per il Triplete del 2010, avevo 9 anni, perché c’era Julio Cesar, ma anche perché nell’Inter ci giocava Adriano. Adesso cerco di imparare osservando Handanovic, Alisson ed Ederson "