Fabio Grosso è ufficialmente il nuovo allenatore del Brescia: lo annuncia la società lombarda all'indomani dell'esonero di Eugenio Corini avvenuto dopo la sconfitta per 2-1 rimediata domenica pomeriggio contro il Verona al Bentegodi. Grosso, che il prossimo 29 novembre compirà 42 anni, approda per la prima volta su una panchina di Serie A dopo le esperienze in B alla guida di Bari e Verona, e nella Primavera della Juventus. Lo scorso anno era stato esonerato dopo la sconfitta per 3-2 rimediata contro il Livorno: al suo posto era stato ingaggiato Aglietti che aveva centrato la promozione in Serie A. Grosso, che era ancora legato da un contratto con l'Hellas, ha ufficialmente rescisso il contratto con gli scaligeri poche ore prima di firmare per il Brescia.

Brescia in crisi: non vince dal 21 settembre

Fabio Grosso è il quinto allenatore a subentrare a stagione in corso: prima di Corini, infatti, erano stati esonerati Di Francesco (Sampdoria), Giampaolo (Milan), Andreazzoli (Genoa) e Tudor (Udinese). Il Brescia diventa così la prima neopromossa a cambiare guida tecnica. Le Rondinelle occupano attualmente l'ultimo posto in classifica a quota 7 punti in compagnia della Spal: nelle ultime 6 partite Balotelli e compagni hanno rimediato 5 sconfitte e un pareggio, mentre la vittoria manca addirittura dal 21 settembre scorso (1-0 a Udine).