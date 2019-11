Brescia-Atalanta: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Ndoj; Romulo; Balotelli, Torregrossa. All. Grosso

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Dessena

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Kjaer, Palomino; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Muriel. All. Gasperini

Squalificati: Toloi

Indisponibili: Zapata

Statistiche Opta

La sfida più recente in campionato tra Atalanta e Brescia risale all'aprile 2006 in Serie B: 2-0 per i nerazzurri.

Il Brescia ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre sfide di Serie A contro l’Atalanta: le Rondinelle non hanno mai registrato quattro clean sheet di fila contro una singola avversaria nella competizione.

L’Atalanta ha ottenuto un solo successo esterno in Serie A contro il Brescia (3N, 7P - 63.6% di sconfitte in percentuale): tra le squadre attualmente nella competizione, solo Inter (69%), Napoli (67.3%) e Juventus (66.7%) hanno una percentuale di successi interni più alta contro i bergamaschi nella competizione.

Solo il Maiorca (34) ha tentato meno tiri nello specchio del Brescia (38) nei Top-5 campionati europei in corso, mentre l’Atalanta è prima (98): la squadra di Gasperini ha effettuato la sua 38ª conclusione nello specchio alla sesta giornata.

Il Brescia è la squadra che ha ottenuto meno punti in casa in questo campionato, uno sui 15 disponibili (1N, 4P); in generale, le Rondinelle non vincono un match interno in Serie A da aprile 2011: 3-1 contro il Bologna, con Iachini in panchina.

Il Brescia è la squadra che ha mandato in campo più giocatori italiani in questo campionato (17) mentre dall’altra parte l’Atalanta è la formazione che ne ha schierati di meno (solamente tre).

L’Atalanta conta ben sette giocatori con almeno 30 palloni giocati nell’area di rigore avversaria in questa Serie A: record nei cinque maggiori campionati europei in corso al pari di Manchester City e Paris Saint-Germain.

L’attaccante del Brescia Florian Aye ha disputato nove partite in questo campionato tentando otto tiri e senza prendere parte attiva ad alcun gol; nelle prime nove presenze della scorsa Ligue 2 con il Clermont, aveva già partecipato a sei reti (quattro centri e due assist) con 22 conclusioni.

La prima delle nove occasioni in cui il fantasista dell’Atalanta Alejandro Gómez ha servito due assist nello stesso incontro in Serie A è stata contro il Brescia allo stadio Rigamonti, nel maggio 2011, con il Catania.

Tra gli allenatori che hanno esordito in Serie A dal 1994/95, Fabio Grosso potrebbe diventare il quinto a non veder la propria squadra andare in gol in tutte le prime tre panchine in Serie A dopo Mauro Sandreani, Walter Novellino, Mario Somma e Moreno Longo.