Brescia, Balotelli fa pace con Cellino: ma per Roma resta in dubbio

La quiete dopo la tempesta. Il giorno dopo il caso che ha visto protagonista Mario Balotelli, allontanato dall'allenamento dal tecnico Fabio Grosso a causa di comportamento svogliato, oggi Balotelli si è regolarmente presentato al centro sportivo di Torbole Casaglia e ha avuto un chiarimento sul campo con il presidente del club Massimo Cellino.

L'allenamento era fissato le 15 e il giocatore è arrivato pochi minuti dopo le 14 infilando subito la porta dello spogliatoio. Alle 14 e 45 è poi arrivato il presidente che dopo aver salutato i giocatori ha assistito all'allenamento in silenzio. Il clima sul campo è parso sereno, con Mario che ha riso e scherzato con i compagni durante il torello ed è poi rimasto positivo per tutto l'allenamento anche se non è stato coinvolto dall'allenatore, il che fa presagire una possibile sanzione disciplinare nei suoi confronti.

Pace fatta con il presidente

Quando la squadra ha iniziato la partitella, Balotelli si è avvicinato a Cellino: i due hanno parlato per una decina di minuti e il colloquio si è concluso con una pacca sulla spalla da parte del presidente al giocatore. Resta ora da capire se il capitolo è chiuso o se comunque ci sarà una ricaduta sulle convocazioni per la trasferta di Roma.