Un Super Alfredo Donnarumma non basta al Brescia che, dopo essere andato al riposo in vantaggio 3-1, si fa rimontare dal Bologna e debutta con una sconfitta davanti ai propri tifosi. La squadra di Corini paga a caro prezzo un'imperdonabile ingenuità di Dessena che, già ammonito, si fa espellere a inizio ripresa commettendo un plateale fallo di simulazione. Un episodio che rappresenta la svolta del match e che dà coraggio alla squadra di Mihajlovic (oggi assente, sulla panchina c'era il suo collaboratore De Leo): Palacio e Orsolini si scatenano, e il Bologna vince 4-3.

Il tabellino

Brescia-Bologna 3-4

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali (79' Spalek), Dessena; Romulo (84' Matri); Ayé, Donnarumma (63' Zmrhal). All.: Corini.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani (53' Poli), Denswil, Dijks; Dzemaili (46' Santander), Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All.: Mihajlovic.

Arbitro: Gianluca Rocchi di Firenze.

Gol: 10', 19' Donnarumma (BR), 36' Bani (BO), 42' Cistana (BR), 56' Palacio (BO), 60' aut. Sabelli (BR), 80' Orsolini (BO).

Assist: Romulo (BR, 1-0); Mateju (BR, 2-0); Sansone (BO, 2-1); Tonali (BR, 3-1); Orsolini (BO, 3-2); Palacio (BO, 3-4).

Ammoniti: Bani, Denswil, Santander, Soriano, Medel, Skov Olsen (BO).

Espulso: Dessena (BR) al 48'.

Note - Recupero 3'+6'.

Il momento social del match

La cronaca in 9 momenti chiave

10' GOL DEL BRESCIA! DONNARUMMA! Romulo lavora un ottimo pallone sulla sinistra e crossa a centro area dove Alfredo Donnarumma sovrasta Denswil nello stacco e indirizza a rete di testa: Skorupski respinge ma quando il pallone ha già oltrepassato la linea bianca. Rocchi concede il gol con l'ausilio della Goal Line Technology.

19' 2-0 BRESCIA! ANCORA DONNARUMMA! Sugli sviluppi della punizione battuta da Tonali e respinta corta da Palacio, Mateju finta la conclusione ma serve in piena area Alfredo Donnarumma che prende la mira e fulmina Skorupski con un destro a giro sotto l'incrocio dei pali.

21' SKORUPSKI DICE NO A ROMULO! Il trequartista aggredisce la profondità e si presenta a tu per tu con il portiere del Bologna che gli dice no in uscita.

36' GOL DEL BOLOGNA! BANI! Punizione di Sansone scodellata a centro area, Joronen sbaglia completamente l'uscita e Bani - anticipando Chancellor - insacca con un gran colpo di testa.

42' GOL DEL BRESCIA! CISTANA! Corner dalla destra di Tonali, traiettoria deliziosa a centro area dove Cistana brucia Soriano e trafigge Skorupski con una grande incornata.

48' ESPULSO DESSENA! Il centrocampista, già ammonito, rimedia il secondo giallo per simulazione e viene allontanato da Rocchi. Brescia in dieci uomini.

56' GOL DEL BOLOGNA! PALACIO! Orsolini dalla destra mette in mezzo un traversone basso sul quale Palacio insacca da due passi.

60' PAREGGIO DEL BOLOGNA! AUTORETE DI SABELLI! Su un corner dalla destra Palacio colpisce di testa, Joronen respinge e da due passi Sabelli insacca nella sua porta anticipando Denswil e Poli.

80' 4-3 BOLOGNA! ORSOLINI! Perfetto cross col contagiri di Palacio dalla sinistra sul secondo palo dove sbuca Orsolini che batte Joronen con un sinistro al volo.

Gary Medel - Brescia-Bologna Serie A 2019-20Getty Images

MVP

Alfredo DONNARUMMA - Conferma di avere uno straordinario feeling con il Rigamonti dove ha segnato 18 gol nelle ultime 17 partite tra Serie A e Serie B. Il primo gol arriva dopo un'acrobazia da vero attaccante, il secondo è un destro a giro perfetto che si infila nel sette. Il migliore dei suoi per distacco.

Fantacalcio

Promosso - Riccardo ORSOLINI - Primo tempo così così, poi sale in cattedra nella ripresa e si fa sentire. Suo l'assist per il gol di Palacio, suo il sinistro al volo che regala il definitivo 4-3 al Bologna. Imprendibile e imprevedibile.

Bocciato - Daniele DESSENA - La seconda ammonizione per simulazione a inizio ripresa, con la squadra in vantaggio 3-1 e la partita in pugno, è un'ingenuità imperdonabile per un giocatore esperto come lui. É l'episodio che fa girare la partita e rimette in carreggiata un Bologna che sembrava al tappeto.