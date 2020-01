Brescia-Cagliari: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Romulo, Tonali, Ndoj; Spalek; Balotelli, Torregrossa. All. Corini

Indisponibili: Dessena

Squalificati: Bisoli

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Faragó, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Rog, Cigarini, Nandez; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All. Maran

Indisponibili: Pavoletti, Cacciatore, Ceppitelli, Mattiello

Squalificati:

Il Cagliari ha vinto 12 delle 19 sfide in Serie A con il Brescia (2N, 5P): tra le squadre affrontate almeno cinque volte in Serie A, la formazione lombarda è quella contro cui i sardi hanno vinto in percentuale più incontri (63%).

Brescia e Cagliari si sono affrontate nove volte in casa delle Rondinelle in Serie A: tre successi interni, un pareggio e cinque vittorie esterne.

Il Brescia ha ottenuto 14 punti in questo campionato: nell’era dei tre punti a vittoria le Rondinelle hanno fatto così male (12 punti in quel caso) solo nel 1994/95 in Serie A, stagione terminata con la retrocessione.

Il Brescia ha guadagnato quattro punti in casa in questo campionato, non ha mai fatto peggio nelle prime nove gare interne giocate in una stagione di Serie A.

Il Cagliari ha perso tutte le ultime quattro partite di Serie A per la prima volta da ottobre 2017, quando arrivò a quota cinque.

Dopo essere andato in rete in 16 incontri di fila, il Cagliari non ha segnato nelle ultime due partite di campionato – i sardi non arrivano a tre gare consecutive di Serie A senza reti da febbraio 2019.

Il Cagliari ha subito almeno due gol in tutte le ultime quattro trasferte di campionato (2N, 2P): non fa peggio in un singolo campionato da gennaio 2013.

In questo campionato nessuna squadra ha segnato più gol di testa rispetto al Cagliari (sette), mentre nessuna ne ha incassati di più del Brescia con questo fondamentale (otto).

L’attaccante del Brescia Mario Balotelli ha segnato in tutte le ultime tre partite di Serie A contro il Cagliari, dopo una serie di cinque sfide senza reti.

L’attaccante del Cagliari Giovanni Simeone ha segnato un solo gol nelle ultime sette partite di campionato (un gol ogni 509 minuti), dopo aver realizzato quattro reti nelle precedenti 11 (un gol ogni 217 minuti).