Brescia, esonero bis per Eugenio Corini: ora tocca a Diego Lopez

La sesta sconfitta stagionale subita in rimonta in questa, finora tribolata, annata per il Brescia è costata per la seconda volta la panchina a Eugenio Corini, il tecnico bresciano che aveva portato le Rondinelle in Serie A dopo otto anni d’assenza. Solo tre giorni fa il patron Massimo Cellino e tutta la dirigenza con un comunicato avevano smentito le voci di un cambio in panchina, nelle ultime 48 ore però l’idea è cambiata e il secondo esonero è diventato realtà.

Corini, che era stato cacciato da Cellino il 3 novembre scorso dopo che aveva raccolto 7 punti nelle prime 10 giornate salvo essere richiamato 20 giorni dopo per sostituire Fabio Grosso, che aveva raccolto tre sconfitte in altrettante partite alla guida dei lombardi. Dopo aver ottenuto 7 punti nelle prime tre partite dal suo rientro, rilanciando le quotazioni salvezza del Brescia, la situazione è tornata a precipitare con quattro sconfitte e un solo pareggio interno maturato con il Cagliari. Questa brutta china, e l’ultima beffarda sconfitta maturata all’89’ al Dall’Ara, hanno convinto Cellino che fosse l’ora di cambiare allenatore.

Spazio a Diego Lopez

Il compito di recupare i quattro punti di margine sul Lecce, attuale quartultima forza della Serie A, e guidare il Brescia alla salvezza ora passa a Diego Lopez, un fedelissimo di Cellino che lo ha avuto alle proprie dipendenze sia da calciatore (storico pilastro del Cagliari del presidente sardo dal 1998 al 2010) che da allenatore sempre nel club sardo. Diego Lopez si è accordato per un contratto di due anni e mezzo e già domani dovrebbe dirigere il primo allenamento in vista del primo impegno delicatissimo contro l’Udinese al Rigamonti. Lopez è reduce dall'esperienza in patria al Penarol con cui ha vinto un campionato nel 2018.

Da Di Francesco a Mazzarri, tutti gli esoneri fino ad oggi nella Serie A 2019-2020

Squadra Esonerato (SUBENTRATO) 7^ giornata SAMPDORIA Di Francesco (RANIERI) 7^ giornata MILAN Giampaolo (PIOLI) 8^ giornata GENOA Andreazzoli (T.MOTTA) 10^ giornata UDINESE Tudor (GOTTI) 11^ giornata BRESCIA Corini (GROSSO) 14^ giornata BRESCIA Grosso (CORINI) 16^ giornata NAPOLI Ancelotti (GATTUSO) 17^ giornata GENOA Thiago Motta (NICOLA) 17^ giornata FIORENTINA Montella (IACHINI) 22^ giornata TORINO Mazzarri (LONGO) 22^ giornata BRESCIA Corini (LOPEZ)

11 esoneri in 22 giornate: si attenta al record di 18 esoneri nel 2011-2012

Con i recenti esoneri di Walter Mazzarri al Torino e di Eugenio Corini dal Brescia siamo a quota 11 panchine saltate in 22 giornate di campionato: un tecnico esonerato ogni due. Mantenendo questo trend il rischio è quello di eguagliare o addirittura “peggiorare” la media della stagione 2011-12 quando 10 squadre cambiarono guida tecnica (Bologna, Cagliari, Cesena, Fiorentina, Genoa, Inter, Lecce, Novara, Palermo, Parma) e saltarono addirittura 18 allenatori. Tra i top-5 campionati d’Europa in questa stagione la Serie A guida nettamente la classifica degli esoneri. In Inghilterra finora sono 9 i tecnici saltati, la Bundesliga segue con 8 allenatori cacciati, più staccate Liga (7) e Ligue 1 (5).