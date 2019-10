Brescia-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Balotelli, Donnarumma. All. Corini

Indisponibili: Torregrossa

Squalificati:

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Ribery, Chiesa. All. Montella

Indisponibili:

Squalificati:

Statistiche Opta

La Fiorentina ha perso solo uno degli ultimi 18 confronti di Serie A contro il Brescia (9V, 8N) - sconfitta per 0-3 nell'aprile 2002 al Rigamonti.

Il Brescia è rimasto imbattuto nelle quattro partite interne di Serie A giocate nel XXI secolo contro la Fiorentina, grazie a un successo e tre pareggi.

Il Brescia ha perso quattro delle prime sei partite di questo campionato: le Rondinelle sono retrocesse in cinque delle precedenti sei occasioni in cui hanno ottenuto così tante sconfitte a inizio stagione in Serie A.

Il Brescia ha perso le prime due partite casalinghe giocate in questo campionato: già in tre occasioni la squadra lombarda aveva perso le prime due gare interne in Serie A, due delle quali nel XXI secolo (1969/70, 2002/03 e 2004/05).

Dopo aver raccolto due punti nelle prime quattro giornate, la Fiorentina ha vinto le ultime tre partite di campionato: striscia più lunga da aprile 2018 per la Viola, quando raggiunse quota sei.

Dopo una serie di otto trasferte in cui aveva ottenuto solo due punti, la Fiorentina ha vinto l’ultima gara esterna di Serie A; tuttavia la Viola ha subito gol in tutte le ultime 12 trasferte di Serie A, non fa peggio dal 2010.

La Fiorentina è la squadra ad aver segnato più gol su palla inattiva in questa Serie A: sette (tre su rigore e quattro da calcio d’angolo), almeno due in più di qualsiasi altra formazione del campionato.

Tra i 69 giocatori debuttanti in Serie A, l’attaccante del Brescia, Alfredo Donnarumma, è quello che ha realizzato più reti (quattro) in questo campionato.

La Fiorentina è la squadra ad aver completato più dribbling in questa Serie A (91, almeno 12 più di ogni altra squadra) – tre dei quattro giocatori con più dribbling riusciti sono infatti viola: Ribéry (20), Castrovilli (18) e Chiesa (16), davanti a loro solo Filippo Falco (21).

Il primo gol in Serie A del giocatore della Fiorentina, Kevin-Prince Boateng, è arrivato proprio contro il Brescia, nel dicembre 2010 con la maglia del Milan.