Brescia, Grosso verso l'esonero: Cellino è pronto a richiamare Corini

Il Brescia non sa più segnare, né guadagnare punti. Una crisi netta, che al momento non dà segnali di ripresa. Contro l'Atalanta le Rondinelle hanno affrontato la sesta sconfitta consecutiva, la terza in altrettante partite sotto la gestione di Fabio Grosso , che evidentemente non ha dato la spinta che Cellino sperava.

Zero punti, zero goal fatti, dieci subiti: questo è il ruolino di marcia di Fabio Grosso allenatore del Brescia. In tutto questo c'è la contestazione aspra della tifoseria verso lo stesso allenatore ma soprattutto verso il presidente Cellino. I tifosi vogliono il ritorno di Eugenio Corini e potrebbero anche essere accontentati a breve.

Secondo le indiscrezioni raccolte dai colleghi di Sky infatti il presidente Cellino è pronto a ritornare sui propri passi, richiamando proprio l’ex tecnico delle Rondinelle allontanato il 3 novembre scorso dopo il ko del Brescia per 2-1 contro il Verona.

Non è ancora una notizia ufficiale, ma si va verso questa direzione. Dunque occhio nelle prossime ore al fronte Brescia.