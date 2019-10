Brescia-Inter: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Gastaldello, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Donnarumma, Balotelli. All.: Corini

Indisponibili: Torregrossa, Martella, Magnani, Dessena, Chancellor

Squalificati:

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku. All.: Conte

Indisponibili: Sanchez, D’Ambrosio, Sensi, Vecino

Squalificati:

Statistiche Opta

L'Inter ha trovato il gol in tutte le ultime 10 partite di Serie A contro il Brescia, parziale in cui ha ottenuto sei successi, tre pareggi e una sola sconfitta.

Il Brescia ha vinto solamente tre delle 22 gare interne di Serie A contro l'Inter, l'ultima nel 2001: completano il bilancio otto successi nerazzurri e 11 pareggi.

L’Inter va in gol da 12 partite consecutive in Serie A; i nerazzurri non trovano la rete per più match di fila nel massimo campionato da febbraio 2010 (17 nell’occasione).

L'Inter ha perso soltanto una delle 19 partite di Serie A giocate di martedì (v Novara nel 2011) - completano il bilancio sei pareggi e ben 12 successi.

Un pareggio e due sconfitte per il Brescia in casa in questa Serie A: solo tre volte nella sua storia ha perso tre delle prime quattro gare stagionali interne nel massimo campionato (nel 2004/05, nel 2002/03 e nel 1931/32).

L’Inter ha vinto tutte le prime quattro trasferte di questo campionato: solo tre volte nella sua storia ha trovato il successo in tutte le prime cinque gare esterne stagionali in Serie A (nel 2012/13, 1997/98 e 1966/67).

Tra Juventus e Inter, Antonio Conte ha vinto tutte le ultime sette trasferte di Serie A: non è mai arrivato a otto nella competizione; è inoltre la miglior serie esterna in corso per un allenatore nel massimo campionato.

L’Inter ha vinto tutte le ultime sei partite di Serie A disputate contro squadre neopromosse, tenendo la porta inviolata in quattro di queste, compresa la più recente contro il Lecce.

Mario Balotelli - ex della partita - ha disputato cinque partite contro l’Inter in Serie A, senza mai andare a segno: tra le formazioni contro cui non ha trovato il gol nel massimo campionato italiano, quella nerazzurra è la squadra che ha affrontato più volte (cinque appunto).