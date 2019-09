Brescia-Juventus in Diretta Tv e Live Streaming

Le probabili formazioni

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Balotelli, A. Donnarumma. All. Corini

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Higuain. All. Sarri

Brescia-Juventus: dove vederla in tv

Milan-Inter sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi, compreso il nuovo canale Dazn 1 (canale 209 di Sky). L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand.

Approfondimenti e dichiarazioni

Dalla scelta di cuore al sogno azzurro: la terza vita calcistica di Balotelli inizia con la Juve

Sarri: "Ronaldo ha un piccolo affaticamento all'adduttore, Higuain non ha fratture al naso"

Ronaldo fuori dai convocati di Brescia-Juventus: affaticamento, CR7 salta la sfida di Brescia

Ronaldo diserta la premiazione FIFA e lancia un messaggio: "Dopo la notte arriva sempre l'alba..."

Video - Sarri: "Un modo di giocare è un modo di pensare: serve tempo, il calcio non è un videogioco" 02:29

Brescia-Juventus: informazioni utili

5^ giornata I Serie A I Calendario e risultati I Classifica

Data, orario e luogo: martedì 24 settembre, ore 21:00 I Stadio Mario Rigamonti, Brescia