Brescia-Juventus: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Balotelli, A. Donnarumma. All. Corini

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Magnani, Ndoj, Torregrossa

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Higuain. All. Sarri

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Chiellini, De Sciglio, Douglas Costa, Perin, Pjaca, Ronaldo

Statistiche Opta

Tra le squadre affrontate almeno cinque volte in Serie A, la Juventus è quella contro cui il Brescia ha vinto in percentuale meno partite (7% - tre su 44).

Il Brescia ha perso solo tre degli ultimi 11 match casalinghi contro la Juventus in Serie A (2V, 6N): nei precedenti 11, le Rondinelle avevano ottenuto sei sconfitte (1V, 4N).

La Juventus non perde in Lombardia in Serie A da ottobre 2016: da allora per i bianconeri tre vittorie e quattro pareggi.

La Juventus non perde una trasferta contro una squadra neopromossa da maggio 2013 (contro la Sampdoria): da allora per i bianconeri 14 vittorie e quattro pareggi.

Il Brescia ha perso la sua prima partita casalinga in questo campionato: in tutta la scorsa Serie B le Rondinelle avevano perso solo due gare interne (13V, 3N).

Il Brescia è la prima squadra neopromossa ad ottenere almeno sei punti nelle prime quattro partite stagionali in Serie A da Livorno (sette) e Verona (sei) nel 2013/14.

La Juventus ha vinto solamente una delle ultime sei trasferte in Serie A (2N, 3P), mentre aveva ottenuto ben cinque successi nelle precedenti sei (1P).

La Juventus ha mantenuto la porta inviolata in 10 delle 21 trasferte giocate in Serie A dall’inizio della scorsa stagione, meno solo del Manchester City (12) nei cinque maggiori campionati europei nello stesso periodo.

Mario Balotelli potrebbe giocare un match di Serie A 1228 giorni dopo il precedente (maggio 2016 in Milan-Roma); l’attaccante del Brescia ha preso parte attiva ad un gol in ciascuna delle due sfide da titolare in campionato contro la Juventus (rete nell’aprile 2009 con l’Inter e assist nell’aprile 2016 con il Milan).

L’ultima tripletta dell’attaccante della Juventus Paulo Dybala in Serie A è arrivata in trasferta contro una squadra neopromossa: aprile 2018 contro il Benevento.