Dopo otto anni e mezzo il Brescia torna a vincere in Serie A davanti al pubblico amico del Rigamonti: lo fa grazie ai primi gol in Serie A di Jhon Chancellor, Ernesto Torregrossa e Nikolas Spalek. Il rientro di Eugenio Corini ha ricompattato l'ambiente e aggiustato la classifica, visto che le Rondinelle grazie alle due vittorie consecutive centrate nelle ultime due giornate abbandonano provvisoriamente la zona retrocessione in attesa del recupero di mercoledì prossimo contro il Sassuolo. Per contro il Lecce di mister Liverani vive una giornataccia, riassunta pienamente nel "paperone" combinato da Gabriel a fine primo tempo.

Il tabellino

Brescia (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Chancellor, Mangraviti, Mateju; Bisoli, Tonali (81’ Viviani), Ndoj (29’ Spalek); Romulo; Torregrossa (71’ Martella), Balotelli

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Dell'Orco, Calderoni (72’ Babacar); Majer (62’ Farias), Tachtsidis, Tabanelli; Shakhov (46’ Falco); Lapadula, La Mantia

Gol: 32’ Chancellor, 44’ Torregrossa, 61’ Spalek

Assist: Spalek, Sabelli, Bisoli

Ammoniti: Chancellor, Torregrossa, Balotelli, Spalek; Majer, Tabanelli, Shakov, Lapadula, Calderoni, Farias

La cronaca in 10 momenti chiave

Minuto 7: GABRIEL!!! MIRACOLO SU ROMULO!!! Che filtrante di Torregrossa!! BREAK BRESCIA!!

Minuto 31: ALFONSO!!! Ci mette i guantoni sul missile di Calderoni, poi la rovesciata plastica di LAPADULA non va a buon fine!

Minuto 32: GOOOOL!! CHANCELLOR!!! A porta vuota su assist di SPALEK!! Ma che intelligente la sponda di TORREGROSSA!

Minuto 44: GOOOOL! TORREGROSSA!!! 2-0!!! Assist di Sabelli e tocco a porta vuota dell'attaccante! Ma che fesseria di GABRIEL che lascia scorrere il pallone pensando che finisse oltre la linea di fondo!

Minuto 49: GABRIEL!!! SI riscatta parzialmente con un grande intervento sul destro a botta sicura di BALOTELLI!! Poi Sabelli è in offside!

Minuto 54: BALOTELLI!!! DESTRO VELENOSO DAL LIMITE!! Palla fuori di un nonnulla!!

Minuto 61: GOOOL!! SPALEK!! Tap-in su assist di BISOLI! Ancora una volta il lavoro sporco lo fa Torregrossa dopo la sventagliata di Balotelli!

Minuto 70: FALCOO!! PUNIZIONE FUORI DI UN SOFFIO con gran sinistro arrotato!

Minuto 71: ALFONSO!! MIRACOLO SU LA MANTIA!!

Minuto 73: DENTRO BABACAR IN QUESTO FINALE!! E sfiora subito il gol, Alfonso gli chiude lo specchio!! Grande aggancio, poi poteva fare il meglio nella definizione finale!

Il momento social

MVP

Ernesto TORREGROSSA - Segna e partecipa all’azione dell’1-0 con sponda ad alto quoziente intellettivo e del 3-0 con sportellata su Rispoli; centravanti di sacrificio, tecnica e fosforo: manna per Corini.

Fantacalcio

Il migliore

Nikolas SPALEK, con gol e assist da subentrato. What else?

Il peggiore

GABRIEL, con tre gol incassati e una papera pesante come un macigno. Giornataccia.