Brescia-Lecce: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Magnani, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Ndoj; Romulo; Torregrossa, Balotelli. All. Corini

Squalificati: Cistana

Indisponibili: Dessena

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Dell’Orco, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Tabanelli; Shakhov; Falco, Lapadula. All. Liverani

Squalificati: Lucioni, Petriccione

Indisponibili: Dumancic, Fiamozzi, Mancosu, Imbula

Statistiche Opta

Il Brescia non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite di Serie A contro il Lecce (1N, 4P) - nella scorsa stagione le due sfide di Serie B tra queste due squadre hanno visto un successo per parte.

Dopo aver vinto la prima partita interna di Serie A contro il Lecce (3-2 nel 1998), il Brescia non ha trovato il successo nelle successive cinque (3N, 2P).

Il Brescia è, al pari di Lecce, Watford ed Espanyol, una delle quattro squadre a non aver vinto ancora una partita casalinga nei top-5 campionati europei 2019/20.

Sfida tra due delle tre squadre che hanno la differenza di punti maggiore tra quelli ottenuti in trasferta e in casa in questo campionato: otto il Brescia (come l’Atalanta), sette il Lecce.

Il Brescia, che ha battuto la SPAL 1-0 nell’ultimo turno, non vince due match consecutivi in Serie A da settembre 2010 e non ottiene almeno due clean sheet di fila da novembre 2004.

Il Lecce è alla pari del Napoli la formazione che ha pareggiato più volte in questa Serie A: sei pareggi, arrivati tutti nelle ultime otto giornate (1V, 1P).

Il Brescia è una delle tre squadre di questo campionato, al pari di Inter e SPAL, a non aver ancora realizzato un gol con calciatori subentrati dalla panchina; mentre il Lecce con gli ultimi due contro il Genoa è salito a quota cinque gol di subentranti (meno solo dell’Atalanta, sette).

Tra chi ha giocato almeno 600 minuti in questo campionato, solamente Cristiano Ronaldo (uno ogni 15 minuti giocati) ha una media minuti/tiri migliore dell’attaccante del Brescia Mario Balotelli (una conclusione ogni 16 minuti).

Andrea Tabanelli, che ha segnato il suo primo gol in Serie A nell’ultimo turno di campionato, ha deciso con una rete l’ultima sfida tra Lecce e Brescia in Serie B: 1-0 per i salentini nell’aprile 2019 (anche in quel caso subentrando dalla panchina).

Ernesto Torregrossa del Brescia non ha ancora trovato il gol in Serie A: nella sua carriera in Serie B ha realizzato cinque reti nelle ultime sei presenze nel mese di dicembre (solo in febbraio, otto gol, ha realizzato più marcature in cadetteria).