Terza vittoria di fila in campionato per il Milan (la quarta considerando anche quella contro la SPAL agli ottavi di finale in Coppa Italia) e la risalita dei rossoneri prosegue. A decidere il match di Brescia è una zampata di Rebic, ancora decisivo: il croato entra al posto di Leao al minuto 58 e al 71' risolve la partita con un destro in mischia. Per lui è il terzo gol consecutivo dopo la doppietta di domenica scorsa a San Siro contro l'Udinese. Risultato severo per il Brescia che esce dal campo a testa altissima: la squadra di Corini avrebbe meritato di più, ma ha dovuto fare i conti la serata di grazia di un insuperabile Donnarumma. Prova non del tutto convincente di Ibrahimovic, che ha comunque partecipato all'azione del gol. E ora la classifica per i rossoneri si fa interessante: il quinto posto occupato dall'Atalanta al momento dista solo 5 punti.

Il tabellino

Brescia-Milan 0-1

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli (88' Skrabb), Tonali, Dessena (70' Ndoj); Romulo; Torregrossa, Ayé (78' Al. Donnarumma). All.: Corini.

Milan (4-4-2): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu (77' Krunic); Ibrahimovic, Leao (58' Rebic). All.: Pioli.

Arbitro: Paolo Valeri di Roma 2.

Gol: 71' Rebic (M).

Ammoniti: Sabelli, Skrabb (B), Kjaer, Hernandez, Conti, Bennacer (M).

Note - Recupero 1'+3'.

La cronaca in 10 momenti chiave

19' GRAN PARATA DI JORONEN! Cross dalla destra di Leao a centro area, Ibrahimovic stacca di testa e riesce a colpire il pallone, deviato da Sabelli. Il pallone è indirizzato sotto l'incrocio dei pali, ma il portiere del Brescia vola e riesce a respingere.

33' BRESCIA A UN PASSO DAL GOL! Corner di Tonali dalla destra, Torregrossa brucia Kessie a centro area e colpisce di testa, palla che esce di un niente alla destra di Donnarumma.

35' DONNNARUMMA SALVA IL MILAN! Sabelli devestante sulla destra: cross a centro area per l'incornata di Ayé, Donnarumma ci arriva e riesce a respingere sulla linea. Azione nata da una palla bersa banalmente da Theo Hernandez.

40' IBRA SI DIVORA UN GOL PAZZESCO! Romagnoli in profondità per Hernandez, che alza la testa e serve lo svedese, tutto solo all'interno dell'area piccola. Sinistro sporco e pallone che finisce incredibilmente sul fondo.

51' TORREGROSSA! CHE OCCASIONE! Cross lungo di Tonali a cercare Ayé in area, sponda di testa per Torregrossa che si esibisce in una mezza rovesciata di sinistro. Donnarumma immobile, pallone che esce di pochissimo.

55' DONNARUMA DICE NO A BISOLI! Grande apertura di Tonali per Bisoli, tutto solo in area: destro immediato e il portiere del Milan respinge in uscita con il piede destro.

60' MIRACOLO DI DONNARUMMA! Sinistro violento dal limite dello scatenato Torregrossa, il portiere del Milan vola ancora e toglie il pallone dall'incrocio dei pali.

71' GOL DEL MILAN! REBIC! Calhanoglu apre per Ibrahimovic sulla destra, cross basso e teso a centro area dove Castillejo non riesce a deviare. Chancellor sporca il pallone sul quale si avventa Rebic, destro potente e pallone che si insacca.

75' DONNARUMMA PARA ANCORA! Altra grande parata del portiere del Milan che dice no a un destro strozzato di Ndoj, tutto solo al centro dell'area di rigore.

86' TRAVERSA DI THEO HERNANDEZ! Percussione palla al piede del terzino sinistro e grande conclusione appena dentro l'area: Joronen battuto, palla che si stampa sulla traversa. Milan a un passo dal raddoppio.