Brescia-Milan: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chanchellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Bjarnason; Torregrossa, Donnarumma. All. Corini

Squalificati: Balotelli

Indisponibili: nessuno

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leao. All. Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Biglia, Duarte, Calabria

Statistiche Opta

Tre vittorie e punteggio complessivo di 5-0 per il Milan nelle ultime tre di Serie A con il Brescia: i rossoneri non hanno mai vinto quattro gare consecutive con le Rondinelle.

Una sola vittoria per il Brescia nelle ultime 19 di Serie A contro il Milan (9N, 9P): nel maggio 2003 Stephen Appiah firmò l’1-0 al Rigamonti.

Ben sette sconfitte casalinghe per il Brescia in questo campionato, più di ogni altra squadra (1V, 2N).

Il Milan non ha pareggiato nemmeno una gara nelle ultime 13 trasferte di campionato (7V, 6N): quota 14 gare senza segni X è stata toccata una sola volta dai rossoneri (nel 1950).

21 gol segnati e 26 subiti dal Milan in questa Serie A: a questo punto della stagione a livello di differenza reti i rossoneri hanno fatto peggio solo nel 1982, ovvero nel campionato della loro ultima retrocessione (-8 in quel caso, -5 oggi).

Il Brescia è la squadra più colpita di testa in questa Serie A (nove gol subiti), mentre il Milan ha realizzato una sola rete in questo modo, firmata Calhanoglu proprio nella gara di agosto contro le Rondinelle.

Il Brescia è la squadra più in difficoltà nel mantenere il vantaggio in questo campionato, avendo perso ben 19 punti una volta avanti nel punteggio; due pareggi e cinque sconfitte in 11 gare.

Quattro assist, nato nel maggio del 2000: il centrocampista del Brescia Sandro Tonali è il più giovane tra i giocatori di Serie A con almeno un passaggio vincente in stagione.

Theo Hernández (22 anni) è il più giovane giocatore del Milan a realizzare cinque reti in un campionato di Serie A entro le prime 20 partite stagionali, da quando nel 2012/13 ci riuscì Stephan El Shaarawy (19 anni, 358 giorni).

Zlatan Ibrahimovic ha preso parte attiva a quattro reti nelle sue tre sfide di Serie A contro il Brescia (due gol, due assist) - un gol e un passaggio vincente nell’unica gara con il Milan.