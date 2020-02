Il Napoli di Gattuso rivede l’Europa. Insigne e Fabian Ruiz archiviano la pratica Brescia in 5 minuti dopo l’iniziale vantaggio di Chancellor e rilanciano i partenopei verso la parte nobile della classifica. Il club campano scavalca, infatti, Parma, Milan e Verona e sale momentaneamente al sesto posto. Il modo migliore per avvicinarsi alla notte magica di martedì prossimo, quando il Barcellona di Messi sbarcherà al San Paolo.

Il tecnico calabrese, reduce dalla vittoria in Coppa Italia contro l’Inter e dall’1-0 di Mertens contro il Cagliari, conferma il belga nel tridente leggero con Politano e Insigne, concedendo un po’ di riposo a Milik e Callejon in vista della Champions. Il Napoli parte con il freno a mano tirato, ne approfitta la squadra di Lopez con un corner ben calciato da Tonali che ispira il terzo gol stagionale di Chancellor di testa. Nella ripresa la qualità prende il sopravvento e i partenopei, al 49’ dal dischetto con Insigne e al 54’ con un tiro al giro di Fabian Ruiz nel sette, ribaltano il risultato. Nel finale Balotelli, protagonista di un’altra prestazione deludente, si divora il 2-2 a tu per tu con Ospina. Ora testa ai blaugrana.

Il tabellino

BRESCIA-NAPOLI 1-2 (primo tempo 0-1)

Brescia (4-3-2-1): Joronen; Sabelli, Mateju, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena (dall’86’ Ndoj); Bjarnason (dal 65’ Skrabb), Zmrhal; Balotelli. All. Diego Lopez

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme (dall’86’ Allan), Elmas (dal 75’ Zielinski); Politano, Mertens (dal 67’ Milik), Insigne. All. Gattuso

Arbitro: Daniele Orsato

Gol: 27’ Chancellor, 59’ Insigne (R), 54’ Fabian Ruiz

Assist: Tonali, Di Lorenzo

Ammoniti: Mateju, Martella, Dessena (B), Mertens, Elmas, Milik (N)

La cronaca in 5 momenti chiave

2’ TRAVERSA DI MERTENS - Insigne lo serve sulla sinistra e il belga prova un tiro-cross che beffa Joronen e si stampa sul legno superiore. Subito pericoloso il Napoli!

27’ VANTAGGIO DEL BRESCIA - Ha segnato Chancellor! Grande incornata del venezuelano su un corner perfetto di Tonali. Manolas in ritardo. 1-0 per le Rondinelle, terzo gol in campionato per difensore bianco-azzurro che aveva già segnato a Lecce e Sampdoria

49’ PAREGGIO DEL NAPOLI - Su un tiro di Insigne, Mateju colpisce platealmente il pallone col braccio in area di rigore, Orsato va all'"on field review" e indica il dischetto! Lo stesso Insigne non sbaglia dagli 11 metri, spiazzando Joronen! 1-1 al Rigamonti

54’ RIMONTA COMPLETATA DAL NAPOLI - Di Lorenzo serve Fabian Ruiz al limite dell'area di rigore, il classe 1996 stoppa e prova subito il tiro a giro di destro. Palla nel sette e Joronen battuto per la seconda volta in 5 minuti

72’ CLAMOROSA PALLA-GOL DI BALOTELLI - Skrabb serve una palla al bacio dal limite dell'area per Supermario: l'ex Milan e Inter va in spaccata e tutto solo davanti a Ospina fallisce il pareggio. Che errore!

Il momento social del match