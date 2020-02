Brescia-Napoli: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Mateju, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Bjarnason; Balotelli, Donnarumma. All. Lopez

Indisponibili: Torregrossa, Cistana, Romulo, Alfonso

Squalificati: Ayé

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso

Indisponibili: Malcuit, Younes, Hysaj, Koulibaly

Squalificati:

Statistiche Opta

Il Napoli è imbattuto dall’inizio del 2000 in Serie A contro il Brescia, grazie a due successi (uno dei quali nella gara d’andata) e tre pareggi.

Il Napoli è andato a segno in ciascuna delle ultime otto gare esterne contro il Brescia nel massimo campionato, raccogliendo cinque successi, un pareggio e due sconfitte.

Il Napoli ha perso l’ultima sfida di campionato contro una neopromossa, 2-3 contro il Lecce a inizio febbraio: l’ultima volta che i partenopei hanno trovato la sconfitta in due gare consecutive contro squadre provenienti dalla Serie B è stata nell’aprile 2015 (contro Palermo ed Empoli), con Rafa Benítez in panchina.

Il Brescia ha ottenuto appena due punti in Serie A nel 2020 (2N, 5P), solo il Tolosa (uno) ha fatto peggio nei cinque maggiori campionati europei nel nuovo anno.

Il Napoli ha vinto tre delle quattro trasferte di Serie A con Gennaro Gattuso in panchina (1P), tante vittorie quante nelle precedenti 10 gare esterne con Carlo Ancelotti alla guida (4N, 3P).

Il Brescia ha ottenuto appena uno dei suoi 16 punti in questa Serie A contro squadre attualmente nella metà alta della classifica, record negativo nei cinque maggiori campionati europei 2019/20.

Tre degli ultimi cinque gol in Serie A del Napoli sono arrivati da giocatori subentrati, tanti quanti i precedenti 60 nella competizione.

Nel match d’andata contro il Napoli, Mario Balotelli ha segnato il suo primo gol in Serie A con la maglia del Brescia; in questo campionato ha messo a segno cinque reti, ma solo una al Rigamonti - proprio la più recente, contro la Lazio.

In questa sfida si affrontano i due centrocampisti che hanno recuperato più palloni nelle prime 24 giornate di questa Serie A: Fabián Ruiz (167) e Sandro Tonali (170). Tuttavia, tra i centrocampisti con almeno 1200 tocchi nel torneo in corso, il giocatore del Napoli è quello che perde in percentuale meno palloni rispetto a quelli giocati (12%), il giocatore del Brescia è invece quello che ne perde di più (29%).